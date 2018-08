Statsministeren nekter å utsette regionreformen

Statsminister Erna Solberg (H) holder fast på at regionreformen skal gjennomføres. Men det kan bli aktuelt å be Stortinget om nye fullmakter for å få løst striden om sammenslåing av Troms og Finnmark.

– Jeg tror det vil skape større vanskeligheter om vi utsetter ting. Folk skal ansettes, folk skal vite hvor de skal jobbe fremover og det skal fordeles nye arbeidsoppgaver. Skal vi ha gode regioner, så må arbeidet vi er i gang med gjennomføres, sier Erna Solberg.

NRK møter henne på Husøya i Troms, like etter lørdagens TV-sendte debatt om fiskeri og regionreform, der Solberg duellerte mot blant andre SV-leder Audun Lysbakken og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Hun mener arbeiderpartilederen må ta ansvaret for vanskelighetene med å gjennomføre den vedtatte regionreformen. Finnmark har lenge motsatt seg sammenslåing med nabofylket. Nå har det også oppstått usikkerhet rundt storregionen Viken på Østlandet.

Mener Arbeiderpartiet har skylda

– Vi har en lov om hvordan disse prosessene skal være. For øyeblikket fungerer ikke det, for med applaus fra Jonas Gahr Støre, så nekter fylkesordføreren i Finnmark å følge Stortingets vedtak. De bryter det Stortingets har bestemt og forhindrer at prosessen går etter norsk lov, sa Solberg i debatten.

Og fortsatte:

– Det er revolusjonært. Jeg trodde dere var ferdig med den revolusjonære delen av Arbeiderpartiets historie, der man motsetter seg lovlig fattede vedtak, sa Solberg henvendt til Støre.

Jonas Gahr Støre mener regjeringen har håndtert regionreformen på en dårlig måte. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Arbeiderpartilederen avviser imidlertid å ha gjort noe galt, og legger isteden ansvaret på regjeringen.

– Vi har en fastlåst situasjon som blir veldig dårlig håndtert av regjeringen. Når kommunalministeren sier at ting skal legges på is inntil Stortinget kommer sammen, så skaper det stor usikkerhet, sier Støre.

- Har mistet kontakten med folket

Støre mener reformen vil ha langt større legitimitet om den skjer frivillig.

– Regjeringen har gjennomført en regionreform i gal rekkefølge. De har begynt med strukturen, gjennomført den med tvang, og til slutt kommet med forslag til innhold. Dette har utløst mye motstand, spesielt i Finnmark.

SV-leder Audun Lysbakken sa det slik:

– Regjeringen har mistet kontakten med folk. Man er mer opptatt av at noen ikke følger de formelle spillereglene, enn det raseriet som finnes, sier Lysbakken, og viser til folkeavstemningen i Finnmark, hvor 87 prosent av befolkningen sa nei til sammenslåing med Troms.