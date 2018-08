Statsadvokaten ber om mer etterforskning av sedelighetssiktet samfunnstopp

Troms politidistrikt oversendte sin innstilling til Statsadvokatene i Troms og Finnmark i sommer, og avgjørelse om tiltale eller henleggelse var ventet i august.

Men statsadvokat Tor Børge Nordmo sender saken tilbake til politiet for videre etterforskning. De får frist til å oversende saken på ny innen 1. november.

– Jeg oppfatter saken som godt etterforsket men at der var mangler, sier Nordmo til NRK.

Nytt avhør

Han opplyser at årsaken til at statsadvokaten sender saken i retur er at det skal gjennomføres et nytt avhør av siktede. I tillegg skal det gjennomføres en sakkyndig undersøkelse av en av de fornærmede.

På spørsmål om hvorfor det er behov for et nytt avhør med siktede, svarer Nordmo:

– Det har vært et ønske fra hans side å gi et avsluttende avhør. Det kan han få anledning til. Siden det ikke lot seg gjennomføre innenfor perioden man hadde forespeilet, blir det gjort nå.

Sakkyndig undersøkelse

– Hvorfor er det bedt om sakkyndig undersøkelse av en av de fornærmede?

– Fordi man i en straffesak vil få belyst de subjektive og objektive vilkårene. Vi mente det ikke var tilstrekkelige opplysninger i saken for å kunne avgjøre det.

Siktelsen omhandler tre menn i 20- og 30-årene. De kom til Norge som asylsøkere. Mannen er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang med mennene, og dette skal ha skjedd ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold, eller tillitsforhold.

Politiet i Tromsø har brukt store ressurser under etterforskningen og har blant annet fått hjelp av KRIPOS under avhørene av samfunnstoppen.

Han har hele tiden nektet straffskyld.

Manglet almanakker og avtalebøker

– Det har gått åtte måneder siden saken startet, og det er særdeles slitsomt å ha en sånn sak hengende over seg i så lang tid. En stor belastning, sier mannens forsvarer Ulf E. Hansen til NRK.

Årsaken til at siktede ønsker et siste avhør er, ifølge forsvareren, at han ble bedt om å redegjøre for datoer og tidspunkt i tidligere politiavhør. Det var vanskelig uten almanakkene og avtalebøkene, som politiet hadde beslaglagt.

– Nå har han fått almanakker og avtalebøker tilbake og vil kunne gå tilbake og gi utfyllende svar. Det handler om å få mer presisjon på avhørene som er gjort, sier Hansen.

Planen er ifølge Hansen å gjøre det siste avhøret i midten av september.