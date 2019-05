Statens vegvesen vil halvere antall steder man kan ta lappen

Å lære å handtere en stor trailer er utfordrende, men for mange er det dette sertifikatet som sikrer fast jobb.

Sondre Trældal leder opplæringa hos Tromsø trafikkopplæring for dem som vil kjøre tunge kjøretøy, men i framtiden må kanskje alle som vil gjøre det reise flere hundre kilometer for å ta den samme lappen.

– Elevene, sensorene og skolene er her i Tromsø, men likevel vil de flytte oss alle. Dette gjør oss veldig bekymret, sier Trældal, faglig leder i Tromsø trafikkopplæring.

I forslaget fra Statens vegvesen må en elev i Tromsø reise 20 mil til Finnsnes for å kjøre opp.

Det kan bli dyrt. Sjåførlæreren i Tromsø sier leie av en trailer, for å kjøre hele veien fra Tromsø til Finnsnes og tilbake for oppkjøring, fort kan koste 7.000 kroner ekstra.

Antall steder hvor man kan ta teoriprøve og kjøre opp til førerkort kan bli kraftig redusert.

Kan bli færre steder å ta lappen

Bakgrunnen er at Statens vegvesen er bedt om å spare mellom 250 og 350 millioner kroner på trafikant- og kjøretøyområdet.

Dette kan blant annet føre til at:

antall steder hvor man kan ta teoriprøve og førerkort for å kjøre motorsykkel og vogntog vil gå fra 84 til 53.

antall steder hvor man kan ta teoriprøve og førerkort for å kjøre bil kuttes fra 74 til 52.

Nedleggelsen av trafikkstasjoner er en del av en omfattende omorganisering av Statens vegvesenet, der 1650 ansatte kan bli rammet.

Dette vil føre til et bedre tjenestetilbud, sier prosjektleder i framtidens Statens vegvesen, Kjell Inge Davik. Foto: Pål Hansen/NRK

1650 ansatte rammes

Det var i slutten av oktober i 2018 at Samferdselsdepartementet ga Vegdirektoratet oppdraget om å utrede ny organisering.

I tillegg til lokale kontorer som blant annet driver med oppkjøring, skal samtlige av dagens regionkontorer i Bodø, Arendal, Lillehammer, Molde og Leikanger legges ned.

Ledelsen i Statens vegvesen mener omorganiseringen vil bidra til å gjøre Statens vegvesen til en mer effektiv organisasjon og sikre mer vei for pengene.

Kjell Inge Davik er prosjektleder for fremtidens Statens vegvesen. Han mener endringene er nødvendige.

Mener trafikksikkerheten kan bli bedre

– Hovedformålet er trafikksikkerhet. Samtidig ser vi at vi kan øke effektiviteten, i tillegg endrer samfunnet seg betraktelig med tanke på digitale løsninger, sier Davik.

Han mener nedleggelsen av trafikkstasjoner vil gi mer kompetanse og et bedre tilbud til brukerne.

– De fysiske tjenestene våre vil bli på færre steder, men det er fordi vi tror sterkere kompetansemiljøer vil gi bedre kvalitet som igjen vil gi bedre trafikksikkerhet, sier han.

Det argumentet kjøper ikke stortingsrepresentant for Senterpartiet, Bengt Fasteraune. Han mener dette er nok et tegn i tiden på en trend han ikke liker.

– RASERING: Kirsti Leirtrø (Ap) mener forslaget vil rasere Statens vegvesen. Foto: Pål Hansen/NRK

– Har allerede mistet lensmann og passkontor

– Mange av disse stedene som nå kan miste trafikkstasjoner har allerede mistet både lensmann og passkontor. Dette er nok et eksempel på sentralisering som gir et dårlige tilbud for folk flest. Hva blir nå det neste, spør han.

Han får støtte fra en annen opposisjonspolitiker, Kirsti Leirtrø (Ap), som også er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen.

– Regjeringen har gitt Statens vegvesen beskjed om å spare 1,7 milliarder kroner. Det er klart det da blir en rasering av funksjonene deres, sier Leirtrø.