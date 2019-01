Sparket teatersjef krever jobben tilbake

Det går fram av stevningen som Buresunds advokat Trond Skogly leverte til Nord-Troms tingrett før helgen.

– Det finnes ikke et faktisk grunnlag for å gå til et verken avskjedigelse eller oppsigelse, og det er ikke fremført noen opplysninger eller informasjon som kan begrunne et sånt skritt, sier Skogly.

Han ønsker ikke å si nøyaktig hvor mye Buresund vil kreve i erstatning.

– Men hun hadde 26 måneder igjen av sin åremålsperiode. Det vil være et naturlig utgangspunkt for et krav, sier Buresunds advokat Trond Skogly.

STYRELEDER i Hålogaland Teater, Renate Larsen. Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Har ikke nådd frem gjennom forhandling

Det var i november at Buresund fikk sparken som teatersjef ved HT. Et enstemmig styre for Hålogaland Teater sto bak sparkingen av Buresund.

Hun fratrådte med umiddelbar virkning, og varslet tidlig oppgjør i retten. I mellomtiden overtok tre skuespillere det kunstneriske ansvaret ved teateret.

Styreleder i Hålogaland Teater, Renate Larsen, sier at de tar stevningen til etterretning.

– Vi mener styret har hatt en ryddig prosess og har gjort det som var riktige og nødvendig i forhold til den organisasjonen vi har ansvaret for. Vi har ikke nådd frem gjennom dialog og forhandling, sier Larssen til NRK.

HÅLOGALAND TEATER: Styreleder Renate Larsen har sagt at prosessen i forkant av Buresunds avskjedigelse strakte seg over flere måneder. Foto: PETTER STRØM/NRK

Hevder hun var i konflikt med teaterdirektøren

Ifølge Buresund var bakgrunnen en langvarig konflikt med direktør Beate Stang Aas.

Buresund har hele tiden hevdet at hun siden mai 2016 har jobbet hardt med å bedre driften ved teateret, blant annet når det gjelder kommer til økonomien.

– Jeg har jobbet ganske intenst med å forbedre dette, med støtte fra styreleder Renate Larsen. Hvorfor det har snudd den siste tiden, vet jeg ikke, sa Buresund til NRK i november.

Den kunstneriske ledelsen ved Hålogaland Teater ble også anklaget for mobbing, men ble frikjent av eksterne granskere.

Ifølge styreleder Renate Larsen ble avgjørelsen om å avskjedige Inger Lise Buresund tatt etter en grundig prosess i styret.

– Vi så oss til slutt nødt til å avslutte dette samarbeidet. Det er et enstemmig styre som står bak avgjørelsen, svarte hun til NRK.

Hun avviste også at avskjedigelsen har noen sammenheng med en eventuell konflikt med direktør Beate Stang Aas.