Søreide måtte svare for omstridt bok

Boka "Norske krigsdekorasjoner" ble lansert på Universitetet i Tromsø i dag, onsdag. Boka er et resultat av Forsvarsdepartementets krigsdekorasjonsprosjekt.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) var til stede under lanseringen, en lansering som er blitt omstridt.

Flere norske historikere boikottet nemlig arrangementet. Årsaken er at en av oppgavene til historikerne bak prosjektet var å finne ut om det var grupper og personer som ennå ikke var dekorert som fortjent for sin innsats under 2. verdenskrig.

Men ingen, ikke en eneste person, ble funnet verdig.

Høye forventninger

MØTTE OPP: Guri Hjeltnes er blant kritikerne av prosjektet, men valgte å likevel møte opp i Tromsø i dag. Foto: NRK

Professor og direktør ved Holocaust-senteret Guri Hjeltnes er kritisk til prosjektet, men valgte likevel å møte opp under dagens arrangement.

– 70 år etter krigen er det mange grunner til å la dette ligge, slik historikerne bak boka har gjort. Men samtidig er det skapt forventninger. Det er både forventninger og oppfatninger om at det er foretatt utelatelser og forglemmelser, sier hun til NRK.

Historikerne var selv til stede under lanseringen i dag, der kritikken ble debattert. Der forklarte de at det både har vært et mål og en ambisjon å finne ut om det er krigshelter som er blitt forbigått, men at de ikke har funnet god nok dokumentasjon på dette. I tillegg viste de til prinsippet om likebehandling.

Søreide: – Strenge krav

Forsvarsminister Ine Marie Søreide (H) svarer overfor NRK på kritikken. Hun påpeker at krigsdekorasjoner lenge har vært et komplisert og følsomt tema.

– Det er alltid veldig strenge dokumentasjonskrav, og det er også veldig strenge krav til likebehandling. At man ikke skal gjøre urett mot noen som har, eller ikke har fått, dekorasjoner, sier hun.

– Men historikerne bak prosjektet har fått 1300 forslag til glemte krigshelter. Synes du det er greit at man ikke klarer å finne noen verdig?

– Spørsmålet er ikke hva som er greit og ikke. Vi har fått inn mange forslag, og de er blitt vurdert på faglig bakgrunn. Slik som alle forslag alltid blir. Det er viktig at likebehandlings- og dokumentasjonsprinsippet står høyt. Det har vi også valgt i denne sammenhengen, sier Søreide.

Andre måter

Guri Hjeltnes mener at historikerne under lanseringen argumenterte godt for seg i Tromsø:

– Samtidig vil det være mulig å løfte frem grupper og gi utmerkelser hvis det er det man vil. Men dekorasjonsinstituttet kun én måte å anerkjenne krigsveteraner på, sier hun.