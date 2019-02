Sønnen til den avdøde gruer seg til det som nå kommer

– Denne saken har vært et mer enn 20 år langt mareritt for oss som mistet en mamma på en helt grotesk og uforståelig måte, sier Trond H. Bendiktsen til NRK.

I dag ble det tatt ut tiltale i den over 20 år gamle drapssaken fra Sjøvegan i Troms.

Drapet på Marie-Louise Bendiktsen sommeren i 1998 har preget den lille bygda i Troms i alle disse årene. Også Bendiktsen og resten av familien.

Drapet på Sjøvegan Ekspandér faktaboks 15. juli 1998, klokken 05.24 fikk politiet melding om en brann i en bolig på Sjøvegan i Troms.

Det ble fort klart at en person var savnet i brannen.

Levningene etter 59 år gamle Marie-Louise Bendiktsen ble funnet i den utbrente delen av huset.

To dager seinere, den 17. juli, ble Bendiktsen obdusert ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Det viste seg at Bendiktsen hadde blitt drept med flere dødelige knivstikk.

Politiet fant også biologisk materiale i 59-åringen, som tydet på at hun kunne vært utsatt for seksuelle overgrep. De fant også tolv hårstrå som verken tilhørte Bendiktsen eller hennes nærmeste.

Hår- og blodprøver fra 2 000 menn i alderen 15 til 72 år ble samlet inn. Ifølge TV2 har nærmere 1 400 personer blitt avhørt i saken.

De siste årene har det kommet inn nye tips i saken, blant annet etter at en fantomtegning av en mulig gjerningsmann ble publisert i 2015.

I juni 2017 valgte politiet å trappe opp etterforskningen av drapet. Etterforskningen involverte også «cold case»-gruppa til politiet.

22. juni 2018 kunne politiet fortelle at de har pågrepet en mann i forbindelse med drapet. Mannen er siktet for drap, voldtekt og ildspåsettelse.

7. februar 2019 tok politiet ut tiltale i saken. Den tiltalte er en mann fra Sri Lanka, som kom til Sjøvegan som enslig mindreårig flyktning i 1997.

Han er tiltalt for overtredelse av straffeloven (1902) paragraf 233 første og annet ledd. Bestemmelsen «rammer den som dreper noen for å skjule en annen forbrytelse og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter»

I et innlegg på Facebook skriver han at nyheten om tiltalen er en lettelse.

«21,5 år er lenge. Med det føles like mye som ei klo i brystkassa i dag», skriver han videre.

I innlegget skriver den tidligere journalisten også at han ikke gleder seg til rettssaken, som starter 13. mars.

Bendiktsen frykter blant annet spillet han frykter vil komme i media, og groteske beskrivelser som vil komme frem i rettssaken.

Les hele innlegget her Ekspandér faktaboks Det ble den dagen i dag. Lettelse over at tiltale er tatt ut etter det grusomme drapet på mamma (og takknemlighet som ikke kan beskrives med ord overfor Hans Roar Rasmussen, som vel har ytt en smule mer enn man kan forvente, selv fra dedikerte politifolk). (Tjueogethalvt år er lenge. Men det føles like mye som en klo i brystkassen i dag!) Jeg gleder meg svært lite til rettssak – og det spillet som *kan komme*til å finne sted i media fram mot rettssaken. Ett er det som nok blir groteske beskrivelser av hendelsesforløpet. Et annet er at jeg har mer enn en anelse om hvordan tiltalte kommer til å forklare at hans DNA ble funnet på åstedet. Jeg tillater meg likevel til å oppfordre alle som brydde seg om mamma, og som kanskje bryr seg mye eller litt om (alle) oss som mistet henne, til å vise edruelighet i reaksjoner og kommentarer knyttet til det som måtte komme fra tiltalte/forsvarer-siden. (Det høres kanskje rart ut når det kommer en «legge bånd på seg»-oppfordring kommer fra en person som til vanlig skyter først og lar være å spørre etterpå), men: La oss vise at vi er bedre enn som så! Og husk: Forsvareren gjør bare en jobb, han spiller et spill (som hvem som helst andre i samme rolle ville spilt svært likt), vi kan mislike det så mye vi vil, men HAN har ikke gjort noe galt.

Kvalmende forutanelse

– Med min bakgrunn som journalist, deriblant en periode som krimreporter, har jeg en ganske god kvalmende forutanelse om hvordan tiltalte kommer til å forklare funnet av hans DNA på åstedet. Dette kommer til å legge ytterligere sten til byrden for alle oss som var glad i mamma, forklarer han til NRK.

Bendiktsen ønsker også å oppfordre alle til å vise edruelighet i reaksjoner og kommentarer i forbindelse med saken.

«Og husk: Forsvareren gjør bare en jobb, han spiller et spill (som hvem som helst andre i samme rolle ville spilt svært likt), vi kan mislike det så mye vi vil, men HAN har ikke gjort noe galt,» skriver han.

– Med innlegget mitt forsøker jeg for det første å oppfordre de som kommer til å føle seg støtt av tiltaltes forklaringer til å tie ham i hjel. For det andre ønsker jeg ikke å «ta ut» aggresjon mot forsvareren, som bare gjør en jobb vi i det store bildet skal være glad for at han gjør, sier Trond Bendiktsen til NRK.

– Jeg gruer meg til rettssaken, men ser fram til kanskje å få riktig person stilt til ansvar for en sak som har plaget oss alle kontinuerlig i over 20 år.

Takker lensmannen

Sønnen til avdøde Marie-Louise Bendiktsen vil også rette en takk til daværende lensmann Hans Roar Rasmussen, som aldri har klart å legge fra seg mysteriet.

– Jeg vil takke Hans Roar Rasmussen i politiet for utrettelig og uegennyttig innsats helt siden 15. juli 1998. Hvis noen fortjener en fortjenstmedalje her i landet, så er der ham, sier Bendiktsen.