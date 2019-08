Solskjærs råd førte til låneavtale i Tromsø for Manchester United-talent

Tromsø idrettslag har sikret seg talentet Aidan Barlow på lån ut sesongen fra Manchester United.

Med tøff konkurranse om plassene i United, anbefalte manager Ole Gunnar Solskjær unge Barlow å ta turen til Nord-Norge.

TIL presenterte unggutten som er fra Manchester på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Den 19 år gamle engelskmannen beskriver seg selv som en kreativ offensiv midtbanespiller med målteft.

Barlow – her i kamp for U18-laget til Manchester United i mars 2017. Foto: Matt West/BPI/REX / Shutterstock editorial

Mandag skrev flere engelske medier at en avtale var klar. Samme kveld ble Barlow avbildet på Tromsø lufthavn Langnes. Der ble han tatt imot av TILs sportssjef Svein-Morten Johansen.

Håper på samarbeid

I mai i år ble TILs 14 år gamle stortalent Isak Hansen-Aarøen klar for den engelske klubben.

Det kan ha ført til at TIL og Manchester United nå har gjort nok en avtale.

Hansen-Aarøen slutter seg til Premier League-klubben høsten 2020.

Nå håper TIL at dette er starten på et samarbeid mellom klubbene.

– Dette kan være starten på et langvarig samarbeid som kan gi oss mye, også på kompetansesiden. Vi har allerede en veldig god dialog. Det betyr veldig mye for oss og selv om vi nå får en spiller, så er det viktigste kanskje det at vi får være tett på dem og får ny kunnskap, sier sportssjef Johansen.

Solskjær og Dempseys anbefaling

– Det er flott mulighet for meg og jeg gleder meg til å komme i gang. Jeg er sikker på at jeg kommer til å vokse både som spiller og person, sier Barlow selv.

Talentet mener nivået på norsk fotball er bra.

– Jeg har snakket med flere, blant annet Mark Dempsey (tidligere trener i TIL) og sjefen min Ole Gunnar Solskjær anbefalte dette. Det blir en flott utfordring for meg og jeg er klar om treneren her ønsker at jeg skal spille allerede til helgen, sier talentet.

Nå håper Barlow på å kunne hjelpe TIL med å berge plassen i Eliteserien.

– Det er der klubben hører hjemme. Jeg håper å kunne bidra.

Sportssjef i TIL, Svein-Morten Johansen er veldig fornøyd med signeringen.

– Det er en økonomisk gunstig avtale for oss.

Johansen mener Barlow kan bidra med mye i laget.

– Han har spilt med flere som nå er i a-laget til United, så han holder et godt nivå. Men vi har flere lignende spillere i hans posisjon, så han må nok konkurrere om plass i laget.