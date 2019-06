Soldater lagde suvenirer av ammunisjon – så smalt det

– De to soldatene har funnet brukt ammunisjon i Mauken skytefelt. De tok dette med seg tilbake til leiren for å lage noen suvenirer eller lignende, sier talsperson for Hæren, Per Espen Strande.

– Ammunisjonen gikk av i forbindelse med dette arbeidet.

Troms politidistrikt etterforsker nå hendelsesløpet og hvilken ammunisjon de to soldatene brukte.

– Skjedde ikke i Forsvarets regi

Politiet har sendt en krimtekniker til militærleiren i Målselv for å bistå i etterforskningen.

Strande opplyser at én av de to har blitt utskrevet fra Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

– Soldatene brukte blindgjengere til å lage noen lage noen suvenirer eller lignende, sier talsperson for Hæren, Per Espen Strande. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Han ønsker ikke å kommentere ulykken ytterligere ettersom den fortsatt er under etterforskning.

Ulykken skjedde utenfor tjeneste, og ingen av soldatene fikk kritiske eller alvorlige skader.

– Dette skjedde ikke i Forsvarets regi, og som politiet har uttalt er det ingenting som tilsier at dette er snakk om en systemsvikt fra Forsvaret sin side, sier Strande.

Ulykken skal ha skjedd i et garasjeanlegg som benyttes til vedlikehold av materiell som tilhører Ingeniørbataljonen.

– Sikkerheten har høyeste prioritet

Hovedverneombud i Hæren, Thomas Norman Hansen, sier både soldatene og de pårørende blir fulgt opp av hæren.

Både soldatene og de pårørende får profesjonell oppfølging, sier Hovedvernombud i Hæren, Thomas Norman Hansen. Foto: Forsvaret

– Jeg kan ikke kommentere denne saken så lenge den er under etterforskning. På generell basis jobber vi hele tiden med å ivareta sikkerheten, som er høyeste prioritet for oss, sier han.

I 2017 omkom 21 år gamle Hågen Skattum, da 11 kilo sprengstoff eksploderte i hendene hans. Også denne ulykken skjedde i Skjold leir.

Forsvaret fikk 10 millioner kroner i bot etter ulykken.

Norman Hansen ser ingen likhetstrekk mellom disse to ulykkene.

– Jeg ser ingen likhetstrekk mellom disse to hendelsene som tilsier at vi må gå over rutinene på nytt. Det viktigste er å se hver enkelt hendelse hver for seg, og lære av dem for å sørge at det ikke gjentar seg.