Soldag i dag, midnattssol i april

Syngende barn og ei hel uke med solfest. På Skjæringa i Longyearbyen samlet både barn og voksne seg for å ønske sola velkommen.

For når sola skinner på den gamle sykehustrappa 8. mars – da er den formelt tilbake i byen.

Vigdis Jensen var en av de frammøtte og i solfestkomiteen.

– Vi sitter her i bekmørket i flere måneder, så når de første lysstrålene kommer over breen blir vi glade, sier hun.

Og i et nydelig klarvær ble dagen komplett. Skarp og klar kom sola opp over fjellet mens sangen «Here comes the sun» ble framført og folk jublet.

I ei hel uke er det solfest i Longyearbyen, der store deler av befolkningen deltar. Foto: Pål Hansen

Joanna Eriksson vant den årlige soltegnekonkurransen.

– Det er sola vi venter på etter vinteren, derfor har vi mange feiringer, forklarer hun.

Da hun så sola ble hun veldig glad.

– Og da jeg så alle ungene osm ropte, ble jeg enda mer glad, smiler hun.

Og nå går det raskt fremover. Allerede 20. april kommer midnattsola til Longyearbyen. Da blir det lyst døgnet rundt helt til 23. august.

Polarnatt kaller man det når det er fullstendig mørkt. I Longyearbyen varer den fra 11. november til 30. januar, men på klare dager blir mørket ofte lyst opp av nordlys.