Solberg: – Veldig viktig med et godt samarbeid i nord

– Jeg er enig i at det er veldig viktig at vi har et godt forhold i nord, og derfor har regjeringen lagt veldig vekt på at samarbeidet i nord skal gå videre slik det har vært, sa statsminister Erna Solberg under kveldens statsministerduell i Tromsø-

– Men Norge må stå oppreist å være tydelig for folkeretten og de grunnleggende internasjonale forholdene. Når Russland har brutt folkeretten må Norge også si fra, sa Solberg.

Hard kritikk

I den direktesendte duellen var det publikum som stilte de to statsministerkandidatene spørsmål som et «jobbintervju» for jobben som regjeringssjef.

Støre hadde i forkant av debatten overfor NRK i harde ordelag kritisert regjeringen for å ikke videreføre ett av hans hjertebarn, nordområdesatsingen, på en god måte. Han mener regjeringen spiller med tall ved å legge inn budsjettposter som ikke hører hjemme i nordområdesatsingen.

Nordområdesatsingen omfatter blant annet samarbeidet med de arktiske nasjonene i nord, blant dem Russland.

Overfor NRK varslet Arbeiderpartiet i forkant av debatten at dette var noe av det Støre planla å kritisere statsministeren på under kveldens duell.

– Skal videreutvikles

Det var grenseboer Guro Brandshaug i Kirkenes Næringshage som ga Støre muligheten. Hun spurte om hvordan han hadde tenkt å ivareta et godt naboskap med russerne ved et regjeringsskifte.

Støre svarte Brandshaug at det er nødvendig med sanksjoner og reaksjoner når Russland bryter folkeretten, slik det hadde seg under anneksjonen av den ukrainske Krim-halvøya i 2014.

Men han understreket også at Norge er naboer og har naboskapspolitikk med Russland, og fortsatte kritikken:

– Der mener jeg at vi utnytter mulighetene i dag for dårlig, sa han.

Solberg var imidlertid klar på at samarbeidet i nord skal videreutvikles:

– Derfor har vi sørget for at på alle ikke-militære deler så har arbeidet fortsatt slik det er, sa statsministeren.