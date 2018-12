Snøskredfaren er allerede på vei opp i Nord-Norge, men vil øke ytterligere første juledag.

Vaktleder ved Snøskredvarslingen Emma Julseth Barfod. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Det sier vaktleder ved Snøskredvarslingen, Emma Julseth Barfod.

– Vi har allerede et ustabilt snødekke som fra før skaper utfordrende forhold over hele landet. Det har vært lite snø og samtidig veldig kaldt. Mange steder ligger det skjøre rimkrystaller, og når det legger seg fokksnø oppå blir det veldig ustabilt, sier Barfod til NRK.

– Med faregrad tre må man holde god avstand til alt skredterreng, følge med på skredvarselet, og ta med seg gode råd til hvordan en kan håndtere situasjonen, sier Barfod. Foto: Skjermdump

– Svakt snødekke gir ustabile forhold

Julaften er faregraden økt til 3 på hele Vestlandet: Det er en alvorlig faregrad som sier at det er betydelig fare for snøskred og at naturlig utløste skred kan forventes.

– På Nordvestlandet kommer det mye snø julaften, og det er også veldig sterk vind fra vest, som betyr at snøskredfaren stiger raskt når det står på.

For Nord-Norge sin del har det allerede begynt å snø, men de største snømengdene kommer første juledag samtidig som det forventes sterk vind fra nordvest. Det betyr at snøskredfaren vil øke raskt også der.

– Det er veldig skumle forhold i hele Nord-Norge etter som det finnes en del svake lag nede i snødekket fra før. Det gir ustabile forhold, sier Barfod.

For andre steder, som i Buskerud, vil det ikke komme like mye nedbør.

– Men der vil det komme veldig sterk vind. Den vil frakte snøen inn i leheng, som gjør at det vil være veldig lett å løse ut skred der mens det står på, sier Barfod.

– Så lenge været står på anbefaler vi folk å holde seg unna skredterreng, sier Barfod ved Snøskredvarslingen. Foto: Madeleine Isabell Jensen

– Bør holde seg unna skredterreng

Vaktlederen ved Snøskredvarslingen oppfordrer folk som planlegger turer om å følge godt med på snøskredvarselet. Nytt varsel kommer ut julaften ettermiddag før julen ringes inn.

Så langt ser det ut som om skredfaren vil vedvare på faregrad tre – betydelig snøskredfare – de neste dagene.

– Folk må være veldig forsiktig. Når det er mye vind, nysnø og det fyker på toppen må man holde god avstand til det har stabilisert seg igjen, sier Barfod.