Snøskred traff bygning i Longyearbyen

Det gikk tirsdag et snøskred fra fjellet Sukkertoppen i Longyearbyen på Svalbard. Klokken 12:13 oppdaterer Sysselmannen sin hjemmeside:

(...) En bygning er truffet av skredet. Det er ikke meldt om skade på personer eller om savnede. Politiet er på stedet. Skredfaren er foreløpig uavklart, men evakuering er iverksatt. NVE samarbeider med politiet på stedet.

Oversikt over evakuerte boliger og stengte veier: Ekspandér faktaboks Boliger som er evakuert: Vei 226, 31, 33, 35 og 37. Vei 222, 5-17. Alle stikkveier fra vei 200, fra og med 230 og oppover, inkludert Perleporten, er stengt. Kilde: Sysselmannen

– Situasjonen er uavklart, dette har nettopp skjedd. Men dette er opplysningene vi har per nå. En bygning er tatt av skred, men ingen er savnet eller skadd, sier sysselmann Kjerstin Askholt på Svalbard til NTB.

NRK har snakket med Sysselmannen som bekrefter informasjonen.

Samme område som sist

– Det har gått et skred i vei 228, det er det vi vet foreløpig. Skredet har gått fra Sukkertoppen, ikke langt fra der det gikk et skred sist, sier Svalbardpostens journalist Line Nagell Ylvisåker til NRK.

Noe før klokken 13 melder Hovedredningssentralen Nord-Norge at de har iverksatt kartlegging og forsterkning til Svalbard. Foreløpig sendes lavinehunder.

TIL NRK sier hovedredningssentralen klokken 13.50 at selv om ingen ting tyder på at skredet har rammet liv og helse, vil de være forsiktig med å konkludere. Det har ennå ikke vært mulig å gjennomsøke et hus på grunn av de enorme snømassene.

Mannskaper er i beredskap på Tromsø lufthavn, og vil bli sendt til Svalbard dersom lokalmyndighetene ber om det.

Da skredet gikk kom mellom 100 og 150 personer kom raskt til stedet med spader og søkeutstyr, ifølge Svalbardposten.

Sukkertoppen er det samme fjellet som også gikk et skred i 2015. To personer omkom i skredet da.

SKRED I 2015 OG 2017: Slik gikk skredene. Foto: Grafikk: Mari Grafsrønningen

Longyearbyen lokalstyre oppretter nå evakueringssenter på Rabalder kafe på Kulturhuset. Folk som er berørt av evakueringen kan henvende seg dit.

Utrykningskjøretøyer og redningsmannskaper er på stedet, og det kommer stadig flere til området.

SKRED: Skredet gikk i nærheten av der det gikk et skred i 2015. Foto: Truls Thorsen

Har vært skredfare

Politiet har iverksatt evakuering av bygninger i nærheten av rasstedet.

Karin Mella jobber i butikk på Svalbard. Slik opplevde hun at Longyearbyen i dag ble rammet av et skred:

– To av mine kollegaer fikk beskjed om at de må hjem og flytte ut. De er ikke berørt men bor nært inntil rasområdet.

– Jeg står og ser mot Sukkertoppen nå. Det har snødd veldig og det har vært vind. Det er klart, da er det fare for ras, sier hun.

Det er varslet stor snøskredfare i Longyearbyen.

– Det har ikke kommet store mengder nedbør. Problemet er all løssnøen i terrenget, sier vaktleder Jostein Aasen i Snøskredvarslingen til NRK.

Sysselmannen meldte tidligere ei dag, tirsdag, om snøskredfare for Svalbard. Lokalstyret varslet samtidig at bebyggelsen var trygg.

