Slik var stortingsvalget 2017 i Troms

– Det ble omtrent akkurat slik som tendensene i målingene har vært den siste tiden. Det betyr en kjempenedtur for Arbeiderpartiet, en voldsom oppsving for Senterpartiet, bra valgkamp av SV og så har de borgerlige noenlunde holdt stillingen, sier valgforsker Marcus Buck til NRK.

Disse kandidatene fra Troms er inne på Stortinget:

Stortingsrepresentanter i Troms RESULTAT 99,8 % opptalt Cecilie Myrseth 33 år , Arbeiderpartiet Kent Gudmundsen 39 år , Høyre Per-Willy Amundsen 46 år , Fremskrittspartiet Sandra Borch 29 år , Senterpartiet Martin Henriksen 38 år , Arbeiderpartiet Utjevningsmandat Torgeir Knag Fylkesnes 42 år , Sosialistisk Venstreparti

Senterpartiet (15 prosent) har ifølge prognosen størst framgang i oppslutning fra 2013 (8,6 prosentpoeng) etter at 95 prosent av stemmene er opptelt. De vinner ett nytt mandat og får nå ett stortingsmandat. Det betyr at Sandra Borch er inne på Stortinget.

Arbeiderpartiet er største parti med en oppslutning på 24,1 prosent, et fall på 7 prosentpoeng. Det gir to stortingsmandater som er ingen endring. Cecilie Myrseth og Martin Henriksen er inne på Stortinget.

Høyre får nest flest stemmer med en oppslutning på 20,6 prosent, tilbake 1,7 prosentpoeng. Det gir ett mandat (tilbake ett). Kent Gudmundsen fortsetter altså på Stortinget.

Fremskrittspartiet (tilbake 1,3 prosentpoeng) er tredje største parti i Troms med en oppslutning på 18,3 prosent. Det siste mandatet går til Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet.

Mens Sosialistisk Venstreparti er inne med utjevningsmandatet i fylket, dermed får Torgeir Knag Fylkesnes også plass på Stortinget.

Lavangen godt representert på Stortinget:

Både Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth og Senterpartiets Sandra Borch får plass på Stortinget. Begge kommer fra Lavangen i Troms, en kommune med rundt 1000 innbyggere.

– Det er kjempeære å få representere det beste fylket på Stortinget. Det blir veldig spennende i tiden som kommer, sier Myrseth til NRK mandag kveld.

Førstekandidatene for Troms Ap og Troms Senterparti kommer begge fra Lavangen, og skal de neste fire årene være stortingskandidater. Foto: Sveinung Åsali / NRK

Senterpartiet med brakvalg i nord:

Flere steder i Nord-Norge gjentar det samme mønsteret seg; Arbeiderpartiet faller, mens Senterpartiet «stjeler» velgere og fosser fram.

I Troms er det altså Senterpartiet som har størst framgang i oppslutning fra 2013, noe valgforsker Marcus Buck ikke synes er spesielt overraskende.

– Det er den såkalte strukturreformen, både i Forsvaret og i kommunene. Det som gjerne fremheves som en sentraliseringsbølge. Der er det kun Senterpartiet som har tillit blant velgerne i de sakene, for verken Arbeiderpartiet eller regjeringspartiene har tillit.

Men Buck er overrasket over valgresultatet i Andøy kommune. Senterpartiet endte opp med 72,1 prosent av stemmene, en økning på 63, 7 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

Blodrødt for Arbeiderpartiet i nord:

Det er særlig i de tre nordligste fylkene at Arbeiderpartiet har tapt slaget. Tilbake 9 prosentpoeng i Nordland. Tilbake 7 prosentpoeng i Troms. Tilbake 7,8 prosentpoeng i Finnmark.

NRKs valgekspert Bernt Aardal mener vi ser et distriktsoppgjør mot Ap. Martin Henriksen, stortingsrepresentant for Ap i Troms, innrømmer at valget er veldig skuffende.

– Dette er absolutt ikke et valgresultat vi hadde ønsket oss. Det er ikke noen i Arbeiderpartiet som er fornøyd med dette. For vår egen del, i Troms, må vi være ydmyke på at resultatet er som det er og lære av det, sier Henriksen.

AP-NEDTUR: Førstekandidat for Arbeiderpartiet i Finnmark, Runar Sjåstad er fortsatt sikret en plass på Stortinget. Foto: Stian Strøm / NRK

MDG med valgvake på fjellet i Harstad:

Det var valgvaker mange plasser mandag kveld, men kanskje en av de mest spesielle var i Harstad. NRKs reporter Martin Mortensen hadde ikke regnet med fjelltur da han skulle jobbe på valgkvelden.

Til topps i Harstad Du trenger javascript for å se video.

Høyre-jubel i Tromsø

Allerede da NRK kom med valgets første prognose var det stor jubel på Høyres valgvake i Tromsø, og den fortsatte utover natta etter hvert som det ble mer klart at Erna Solberg fortsetter som statsminister.

– I dag skal vi feire Erna som statsminister i fire nye år og fortsatt borgerlig regjering, sier Høyres Erlend Svardal Bøe.

Troms Høyre skal feire i kveld Du trenger javascript for å se video.

Per-Willy Amundsen inn på Stortinget

Fremskrittspartiet har en oppslutning på 18,3 prosent under stortingsvalget i Troms når 95 prosent av stemmene er opptalt. Det betyr at førstekandidat og nåværende justisminister Per-Willy Amundsen er sikret plass på Stortinget de neste fire åra. Selv var han overrasket over den høye oppslutningen.

– Dette er nok i overkant av hva jeg hadde forventet, det skal jeg være ærlig å innrømme. Jeg hadde nok trodd at min stortingsplass var sikker, men at vi skulle få et såpass godt resultat er i overkant av hva jeg hadde forventet. Dette er et veldig godt resultat, sier Amundsen til NRK.

Martine Tennholm og Per-Willy Amundsen under valgvaken i Harstad. Foto: Martin Mortensen / NRK

Vil du fortsatt vite mer om hva som skjedde under valgnatta i Troms, kan du lese mer her: