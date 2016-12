Slik skjedde det eneste postranet i 2016

Politiet mener en mann i 20-årene fra kommunen er gjerningspersonen, og har siktet ham for ranet. Politiet mener tydelige fotavtrykk i nysnøen viser hvilken fluktrute han tok.

For å unngå å bli identifisert gjennom kjøretøyet hadde han parkert fluktbilen, en personbil, ca. 300 meter fra bygningen der han hadde bestemt seg for å utføre ranet. Landpostbudet var alene på jobb i lokalet og gjorde seg klar til å kjøre ut posten første dag etter jul da hun blir overrasket av ransmannen, som trenger seg inn i lokalet.

– Et sjokk

I løpet av et par-tre minutter blir hun utsatt for et brutalt overfall og ran. Mannen truer henne med et handvåpen, som trolig var en pistol. Det skjer fort uten at det utveksles mange ord. I følge politiet blir ordet «phone» nevnt.

– Ranet var et sjokk for henne, sier Reidar Berg Nilsen, fagsjef og ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet i Posten i nord.

– Møte med en bevæpnet person var tøft. Men hun gjorde som alle våre ansatte er opplært til, nemlig å forholde seg passiv i slike dramatiske situasjoner, sier Berg Nilsen til NRK.

I følge pressesjef i Posten, John Eckhoff er ranet i Skibotn det eneste som Posten har opplevd i 2016.

Politiet er temmelig sikker på at de har siktet rett person, men mangler fellende bevis mot han. Under arrestasjonen og ransakingen av boligen hans tirsdag ettermiddag, fant politiet verken pengene eller det som kan ha vært ransvåpenet.

KJENT: Politibetjent Gaute Østeggen uttalte til NRK at mannen som begikk ranet kan ha vært lokalkjent. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Beslag

– Det ble gjort beslag i et luftvåpen, et såkalt softgun, men dette har ingenting med ranshandlingen å gjøre, sier etterforskningsleder Gaute Østeggen til NRK.

Ved hjelp av Politiet, Posten og andre kilder kan NRK tegne et bilde av hva som skjedde da landpostbudet ble ranet.

Ca. kl. 07.40: En mann trenger seg inn i lokalet der en enslig kvinnelig ansatt sorterer posten som skal ut etter jul. Mannen er mørkt kledt, maskert, tynn av kroppsbygning og truer med et handvåpen. På en brutal måte tvinger han landpostbudet til å utlevere en svart mappe, med et ukjent pengebeløp. Politiet vil av etterforskningshensyn ikke opplyse om beløpets størrelse, men etter det NRK erfarer dreier det seg om et beløp rundt 10.000 kroner.

Kvinnen varsler politiets operasjonssentral i Tromsø om ranet og hva hun har vært utsatt for. Kl. 07.58: Politibetjent Gaute Østeggen i Skibotn ringes opp av operasjonslederen med varsel om hva som har skjedd.

Kl. 08.07: Østeggen kjører mot ransstedet i en sivil Volkswagen Passat tjenestebil. Tre minutter seinere er han framme på ransstedet.

Raneren er forduftet, men Østeggen får en beskrivelse av landpostbudet hvordan raneren var kledt, hvor høy han var og hvor gammel han kunne være.

Kl. 08.24: Politiet opplyser på Twitter om postranet i Skibotn, og gir samtidig en beskrivelse av ranspersonen.

Lokalkjent

Lokalet der post sorterers i Skibotn ligger relativt skjermet til i et boligområde, uten noe postskilt. Et av NRK's første spørsmål til politibetjent Gaute Østeggen på åstedet tirsdag formiddag er derfor om raneren kan være lokalkjent, noe han samtykker til.

Kl. 15.40: NRK ringer Østeggen tilbake for å sjekke utviklingen i saken. Samtidig pågriper han og flere kollegaer mannen fra bygda som nå er siktet.

NRK ringer Østeggen tilbake for å sjekke utviklingen i saken. Samtidig pågriper han og flere kollegaer mannen fra bygda som nå er siktet. Kl. 15.52: Operasjonslederen på politihuset i Tromsø bekrefter overfor NRK at en mann i 20-årene er anholdt og skal avhøres.

– Vi har totalt avhørt 10 vitner, men vil at flere melder fra hvis de har opplysninger i saken, sier etterforskningsleder Gaute Østeggen ved Lyngen lensmannskontor.

Politiet er spesielt interessert i om noen har sett en mannsperson med mørke klær som har krysset E6 rundt åttetiden og gått til fots fram til en parkert personbil ved Skibotn stadion.