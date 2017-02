Slik skal TIL få mer folk på Alfheim

Tromsø Idrettslag økte publikumstallet fra 2015 til 2016, men snittet bare så vidt over 4000 tilskuere i fjor. Nå tar klubben grep for få enda mer folk på Alfheim. Fordi mer folk på hjemmekampene øker sjansene for at TIL skal ta steget bort fra bunnen.

Et nedrykk – og to 13.-plasser – på de tre siste sesongene i eliteserien tærer på alle både i og rundt klubben.

Nå er det øvre halvdel som er målsettingen.

Slik ser TILs publikumstall ut de siste fem sesongene. Neste år budsjetterer klubben med et snitt på 4300 tilskuere på Alfheim. Grafikk: Hans Ludvig Andreassen.

– Snittet i fjor var på 4030. Det vi ønsker å oppnå i år er 4300. Dette er viktig for oss, sier Cecilie Nøstvik.

Hun er arrangementssjef i Tromsø IL – og den i administrasjonen som har ansvaret for å fylle flere røde seter på Alfheim.

NRK til stede på TIL-møte

NRK får være til stede på møtet Nøstvik har innkalt til i en av losjene på Alfheim en januar-ettermiddag. Nøstvik og TIL har allerede bestemt at prisen for sesongkort for voksne skal ned – fra 3000 kroner til 2800.

– I tillegg satser vi på sterkt på studenter, militæret og barn – pluss at alle som er med i idretten skal få en god pris på sesongkort, sier Nøstvik.

Men på møtet NRK får følge – med kamera og mikrofon – er det et annet virkemiddel som er tema. Nøstvik ønsker å engasjere spillerne på A-laget i enda større grad ute i klubbene, spesielt i Tromsø.

NRK var flue på veggen da deler av TIL-ledelsen planla hvordan spillerne skal bidra til å få enda mer folk på kamp. Til stede på møtet var markedsdirektør Trond Steinar Albertsen, keepertrener Inge Takøy, utviklingsleder Truls Jenssen, arrangementssjef Cecilie Nøstvik, leder for samfunnskontakt Morten Pedersen og direktør Stig Arne Engen. Foto/redigering: Gunnar Grindstein. Du trenger javascript for å se video. NRK var flue på veggen da deler av TIL-ledelsen planla hvordan spillerne skal bidra til å få enda mer folk på kamp. Til stede på møtet var markedsdirektør Trond Steinar Albertsen, keepertrener Inge Takøy, utviklingsleder Truls Jenssen, arrangementssjef Cecilie Nøstvik, leder for samfunnskontakt Morten Pedersen og direktør Stig Arne Engen. Foto/redigering: Gunnar Grindstein.

Derfor er keepertrener Inge Takøy innkalt. Han representerer sporten.

Med på møtet er også direktør Stig Arne Engen, markedsdirektør Trond Steinar Albertsen, utviklingsleder Truls Jenssen og lederen for samfunnskontakt, Morten «MP» Pedersen.

Vil at TIL skal by mer på seg selv

Direktør Engen drar i gang møtet. Han er veldig opptatt av at TIL skal by mer på seg selv, åpne opp, få mer folk på kamp, være folkelige – og til sjuende og sist begeistre ute på banen.

– Vi skal styrke omdømme og posisjon i Tromsø-området, påpeker Engen.

– 21 lag var besøkt i fjor, det er kjempebra, sier Nøstvik.

– Der skal vi fortsette, så skal vi også koordinere inn skole- og barnehagebesøk, sier arrangementssjefen.

Spillerne i TIL stilte opp på flere skolebesøk i fjor. Her er det toppscorer Thomas Lehne Olsen og Christer Johnsgård som skriver autografer. Foto: TROMSØ IL / Foto

Ved bordet rett overfor henne sitter Inge Takøy. Han har A-lagets årsplan med seg. Her gjelder det å plotte inn tiltak i de periodene det er mulig – mellom treninger, treningsleirer, kamper og reiser.

– Spillerne vil spille for så fulle tribuner som mulig. Da må vi bidra både på og utenfor banen, sier Takøy.

– Hvordan er viljen i spillergruppa til å bidra til å øke billettsalget gjennom ulike typer besøk der de selv stiller opp?

– Den viljen er stor. Dette er flinke gutter, som vet at det betyr noe for de unger og ungdom å få besøk av TIL-spillere, sier Takøy.

Spillerne er positive

Og det er nettopp dette arrangementssjef Nøstvik har poengtert.

– Det handler om å bygge disse profilene. Og at publikum kjenner de spillerne som er utpå matta, at de kjenner navnene på dem. Der har vi ikke gjort nok, derfor ønsker vi å gjøre det mer, sier Nøstvik.

Det synes spillerne i TIL er veldig bra.

– Vi spillere har blant annet vært på besøk på flere barneskoler i Tromsø med gode tilbakemeldinger. Dette er også noe vi spillerne synes er greit. Vi bidrar gjerne for klubbene i Tromsø. Samtidig som jeg tror det er fint for yngre spillere å få et forhold til de som faktisk spiller på TIL, sier kaptein Simen Wangberg.

Klubbens største profil, Morten Gamst Pedersen, er også positiv:

– Ja, det er bra å gjøre tiltak som kan få litt mer folk på kamp. Og ikke minst at det kan bli en ting for hele familien ved at prisene blir satt ned, og for folk i distriktet.

Men det beste trekkplasteret, som regel, er jo at man leverer på banen i tillegg, sier Gamst Pedersen.

TIL-spillerne takker publikum for støtten etter seieren som sikret videre eliteseriespill – mot Odd i siste serierunde. Foto: Petter Strøm / NRK

Jonas Johansen sier han har fått gode tilbakemeldinger fra de besøkene spillerne har vært på, men understreker samtidig – i likhet med Gamsten:

– Så er det viktig at produktet vi leverer på banen på Alfheim står i stil med alle andre tiltak som blir gjort, sier tromsøgutten.

Supporterne: – Må levere på banen!

Og det er også supporterne opptatt av – etter to 13.-plasser på rad i eliteserien.

– Jeg har vært en forkjemper i flere år for at klubben burde gjøre grep med sesongkort/billettpriser. Så er absolutt positiv til det grepet. Men skal man øke snittet, så er det først og fremst gutta på banen som må prestere, sier Morten Killingberg i supporterklubben Forza Tromsø.

Lederen i Isberget, Alf Edvard Masternes, støtter alle tiltak som får mer folk på kamp.

– Vi i Isberget har hatt veldig bra forhåndssalg av sesongkort, det beste på flere år. Vi solgte kortene til litt redusert pris frem til jul, dette bidro nok til økt salg. Så ja, litt reduksjon kan gi flere folk på stadion, sier Masternes – før han understreker:

– Men det må være underholdende spill av Gutan!

Direktøren er utålmodig

Tilbake på møtet, som nærmer seg slutten etter en liten time, har alle kommet med innspill. Morten Pedersen har vært rundt hele Nord-Norge på vegne av TIL og hovedsponsoren Sparebanken Nord-Norge.

Direktøren roser den jobben som er lagt ned.

– Vi har vært veldig flink til å være ute i Nord-Norge – i Troms, Finnmark og Hålogaland. Vi har også vært mye ute i Tromsø. Men det er her vi skal gjøre enda mer. Vi skal bli mer synlig i bybildet. Og bli en aktiv del av Tromsø, sier Engen.

En engasjert TIL-direktør Stig Arne Engen på møtet der man diskuterte hvordan spillerne i klubben skal jobbe enda mer aktivt ute i klubbene i Tromsø og Troms for å få mer folk på Alfheim. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Han understreker overfor de andre på møtet at han er utålmodig med å komme i gang. Nøstvik og Takøy – og Truls Jenssen – studerer årsplanen.

– Det er mange brikker som skal på plass slik at man får sydd sammen en fornuftig kalender. Både for spillerne og de som skal drive dette, sier Cecilie Nøstvik, som lover at spillerne kommer til å ha med seg kampbilletter til påfølgende kamp på sine besøk.

Spent på årets sesong

Direktør Engen er fornøyd med møtet. Og den jobben arrangementssjefen gjør for å få mer folk på TILs hjemmekamper.

– Cecilie som arrangementsansvarlig gjør en kjempejobb. Det som er veldig positivt å se, er at når hun fremmer forslag for nettopp å aktivere spillerne, så er det en utrolig entusiasme og velvilje fra spillerne våre til å bidra. Vår jobb er å strukturere det på en slik måte at det ikke blir en stor belastning på hver enkelt, de har jo både en trenings- og kamphverdag. Men det er et veldig sterkt ønske om å kunne bidra. Cecilie er også veldig flink å involvere hele organisasjonen på arrangementene våre, sier Stig Arne Engen.

Arrangementssjef i TIL, Cecilie Nøstvik, skriver ned innspill fra møtet. Hun er spent på årets sesong, og satser på at publikumssnittet øker også i 2017. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Nøstvik på sin side synes 2017-sesongen ser spennende ut, på alle måter.

– Jeg tror vi har et veldig bra produkt utpå her. Er veldig spent på årets sesong. Jeg tror det kommer til å bli veldig, veldig bra. Og fotball oppleves jo også best på stadion, så jeg hat trua, smiler Cecilie Nøstvik.

Kvinnen med en av nøklene for å løfte TIL bort fra bunnen.