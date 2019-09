Slik rammer trålerbrannen Tromsø

Den russiske tråleren Bukhta Naezdnik begynte å brenne i Breivika Havn onsdag formiddag.

Ifølge brannvesenet startet brannen på grunn av sveisearbeid som spredte seg til fiskegarn, og torsdag morgen jobbet nødetatene i Tromsø fortsatt med å få kontroll på flammene.

Like etter klokken 9 kantret tråleren.

Her kantrer tråleren i Tromsø

Lammer trafikken

Faren for at en amoniakktank om bord i tråleren skal eksplodere, har gjort at veiene er stengt i en radius på 300 meter.

Troms fylkestrafikk kaller det unntakstilstand i trafikken, og ber alle holde seg unna havna og følge skiltingen.

Disse veiene er stengt: Tverrforbindelsen, Breivikatunnelen, Stakkevollvegen, Tromsøysundtunnelen.

Sivilforsvaret bidrar med trafikkdirigering i Giæverbukta.

All tungtrafikk må kjøre gjennom tunnelsystemet i byen for å komme seg nord på øya.

Bussjåfører kommer seg ikke på jobb, og en rekke bussruter blir innstilt.

En del småveier som normalt ikke skal brukes til gjennomkjøring, er tatt i bruk for å avlaste situasjonen.

Trafikkaos i Tromsø. Foto: Petter Strøm / NRK

Krisestab på sykehuset

Meteorologene melder lite vind i Tromsø torsdag morgen, men vinden kan blåse røyken rett mot sykehuset, som ligger 400 meter unna.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har satt krisestab for å finne løsninger.

Mange av de ansatte kommer seg ikke på jobb

Ventilasjonsanlegg og vinduer er stengt.

Deler av sykehuset vurderes stengt. Da må operasjoner utsettes.

Troms politidistrikt sier man har vurdert å evakuere sykehuset gjennom natten, men at det så langt ikke har vært nødvendig.

92 personer ble evakuert onsdag kveld. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Stengte skoler

Flere skoler i Tromsø holder stengt torsdag på grunn av røyk og eksplosjonsfare.

Universitetet i Tromsø melder torsdag morgen at ansatte og studenter ikke trenger å møte opp. Alle som befinner seg på universitetsområdet bes om å holde seg innendørs og lukke vinduene dersom røyen kommer mot campus.

I tillegg ble beboere innenfor en radius på 300 meter evakuert onsdag kveld. Det dreier seg om 92 personer.

Evakueringen opprettholdes selv om tråleren har kantret, opplyser politiet torsdag morgen.

Ifølge beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket inneholder skipet omlag 200 kubikkmeter dieselolje, altså 200.000 liter. Han sier det er satt igang tiltak for å kunne begrense et eventuelt oljeutslipp.

Brannvesenet jobbet gjennom natten for å slukke brann på utsiden av båten og å holde temperaturen nede, men måtte holde tilbake på vannet for å unngå for mye røyk.