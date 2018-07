Slagbjørn drepte nok en sau i Bardu

En sauebonde i Bardu fikk, ifølge fellingsleder Pär Nilsen i Statens naturoppsyn (SNO), ved 12-tiden lørdag et såkalt dødsvarsel på en av sauene sine. Det betyr at sauen har ligget i ro i mer enn seks timer.

Dødsvarsleren, som er festet rundt halsen på sauen, er forsinket med seks timer. Nilsen antar ut fra dette at angrepet har skjedd i løpet av natt til lørdag eller tidlig lørdag morgen.

Da sauebonden kom frem til sauen, hadde den store skader på jur og bryst. Fellingslederen er ikke i tvil om det er bjørnen som har vært på ferde igjen.

– Det er typisk bjørne-mønster, sier han til NRK Troms.

Starter jakta søndag

Et skadefellingslag har tidligere vært ute for å skyte bjørnen, men uten resultat.

Nå har SNO fått klarsignal fra Miljødirektoratet til å sette spesialtrente hunder, såkalte plotthunder i jakta. Søndag kveld stiller Nilsen og laget hans med fem rutinerte sporhunder fra Sverige: To støvere, to spisshunder og én labrador.

– Det er spesielt den ene støveren vi har ventet på. Det er en veldig rutinert hund som markerer kun på ferske bjørnespor. Dersom den markerer på ferske spor vil vi slippe den, og da er det opp til hunden å finne bjørnen, sier Nilsen.

Krevende terreng

Selv om de spesialtrente hundene er på plass fra søndag, vil det ifølge Nilsen ikke bli en enkel sak å spore opp dyret som har herjet i Bardu den siste tiden.

Hundene har jaktet mye bjørn før, men ikke i norsk terreng – med høy markvegetasjon og sauer på utmarksbeite. I Sverige er sauene inngjerdet. I tillegg ligger jaktlaget halvannet døgn bak, i forhold til det siste dødsvarselet.

– Bjørnen kan ha flyttet seg mange mil på halvannet døgn. Vi håper den fortsatt er i området. Hvis vi får et bra spor av bjørnen så tror jeg vi har en bra sjanse for å lykkes, sier Nilsen.

Frykter pålegg om nedsanking

– Det er kjempebra at de nå kommer i gang med den type hunder, det har vi prøvd å få tillatelse til i bortimot 10 dager, sier Bardu-ordfører Toralf Heimdal (Senterpartiet).

Han er imidlertid skuffet over at hunder ble satt inn så sent. Mattilsynet har varslet pålegg om nedsanking av sauer fra utmarksbeite dersom bjørnen ikke er felt innen søndag. Det er ifølge ordføreren snakk om rundt 2000 sauer.

– Det er ikke så enkelt. Det er ikke bare å knipse og få tak i fôr. Gresset som er rundt gårdene skal man jo bruke til vinteren.

Ordføreren tviler på at man blir kvitt problemet ved å ta ut én bjørn. Han tror det er flere bjørner i området.

– En natt har den herjet i en flokk i Nedre Bardu, neste natt i Øvre Bardu. Det er over tre mil i luftlinje, en kjempelang avstand. Det er sau overalt – hvorfor skal den da springe halve bygda for å få tak i mer?