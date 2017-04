Skuterfører skadd etter at han kjørte utfor høyt stup

Ulykken skjedde lørdag ettermiddag da et følge på minst to snøskutere kjørte ved Hjerttindtuva i Sørreisa kommune. Skuterføreren skal ha kjørt over en skavel og falt langt ned, sier operasjonsleder Lars Meland.

– Tilstanden til skuterføreren er foreløpig ukjent. Det ble meldt fra om at mannen har kjørt utfor ei skrent en rundt ti meter, uten at vi har fått bekreftet høyden, sier Meland.

Det tok en stund før nødetatene fikk melding om ulykken. En person i turfølget måtte kjøre bort fra ulykkesstedet for å finne mobildekning og få meldt fra om hva som hadde hendt.

Mannen er nå fraktet til sykehuset i Tromsø med ambulansehelikopter for videre undersøkelser.