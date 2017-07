Skulle på ferie i Colombia – endte opp midt i opptøyene i Venezuela

Siden i vår har det vært mange voldsomme demonstrasjoner i Venezuela. Søndag ble minst ti personer drept i opptøyer i landet.

Det var torsdag forrige uke situasjonen snudde for Marte Støback Bjørsvik og Grit Richter. De var på vei på ferie i Colombia da flyet fra Caracas til Bogota ble kansellert.

– Hadde vi vært klar over dette da vi sjekket inn i Oslo, ville vi aldri satt oss på flyet, sier Marte Støback Bjørsvik som er fra Tromsø.

Venninnene befinner seg på et hotell i sentrum av hovedstaden Caracas i Venezuela.

Nettstedet itromso.no omtalte denne historien først.

Utrygt utenfor hotellet

Det var det colombianske flyselskapet Avianca som skulle fly dem fra Caracas til Bogota. Da de satt på flyet fra Paris til Caracas fikk de beskjed om å henvende seg til flyselskapet på flyplassen.

Da de landet i Caracas fikk de beskjed om at de skulle få plass på et fly samme kveld, men først skulle de bli fraktet til et hotell der de var i sikkerhet. Nå har de vært på det samme hotellet i fire dager.

I går fikk de meg seg de voldsomme opptøyene i byen.

– Vi hørte opptøyene og så røyk. Det gjorde at vi måtte trekke inn fra balkongen her på hotellet, for røyken gjorde at det svidde i øynene. Man kunne også se at lokalbefolkningen satte opp barrikader rett ved hotellet.

– Vi føler oss ikke utrygge her inne på hotellet, men det er utrygt å bevege seg fra hotellet til flyplassen. Det tar en time å komme seg dit, sier Støback Bjørsvik.

Flyselskapet Avianca har ifølge BBC sluttet å fly til Venezuela på grunn av sikkerhets- og operative årsaker. Dette ble kjent forrige torsdag, da venneparet var på vei til det urolige landet for en mellomlanding.

Vet ikke når de får reise

– Journalister som bor på hotellet her sier at de ikke forstår hvordan flyselskapet har plassert oss her i det verste området, sier Støback Bjørsvik.

Den tidligste utreisedatoen de har fått er 3. august. Da vil de ha vært i Caracas i en uke.

– Vi fikk beskjed om å ikke bevege oss utenfor hotellet på 48 timer og vi forholder oss til det. Det er ingen endelig klarhet i hvor lenge vi må være her.

De har vært i kontakt med konsulatet i Caracas og Utenriksdepartementet. Det er ambassaden i Bogota i Colombia som har ansvar for Venezuela.

Pressetalskvinne i UD, Kristin Enstad, opplyser til NRK at ambassaden i Bogota er kjent med saken.

– Ambassaden følger sikkerhetssituasjonen tett. Ambassaden i Bogota er kjent med saken og tilbyr konsulær bistand via vårt honorære konsulat i Caracas, skriver hun i en e-post til NRK.