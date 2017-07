Skulle opptre for dronning Sonja – nektes innreise

Urfolksgruppa Bokoko Na Biso har fått visumsøknadene sine avslått av Schengen-myndighetene.

Gruppa skulle delta under åpningen av festivalen. Det er dronning Sonja som i år foretar åpningen.

To avslag

Festivalen har planlagt å få urfolksgruppa på besøk siden de for to år siden besøkte urfolket under en festival i hovedstaden i Den demokratiske republikken Kongo.

Dette gjorde de sammen med Regnskogfondet, som også har engasjert seg i å få gruppa til Manndalen i Troms neste uke.

– I år skulle vi endelig få urfolksrepresentanter fra DR Kongo hit, men de har nå fått to avslag på visum. Det er kjempetrist, sier festivalsjef Karoline Trollvik.

Karoline Trollvik, festivalsjef for Riddu Riddu. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– Viktig del av festivalen

Ifølge festivalsjefen er grunnen til visumavslagene at personene «ikke kunne demonstrere tilstrekkelig fast inntekt, eller at de levde som profesjonelle dansere».

– Gruppa skulle komme hit og formidle sin kultur. De skulle holde konsert, men også være delaktig i barne- og ungdomsprogrammet. De var en viktig del av årets festival, sier festivalsjefen.

Har håp

Nå bistår Utenriksdepartementet i arbeidet med å behandle visumsøknadene på nytt. Men det er høyst usikkert om gruppa får mulighet til å reise til Kåfjord.

– Vi har ennå håp, men nå må vi jobbe hardt for å finne et alternativ, sier Trollvik.

Hun mener saken viser at det er vanskelig for alle urfolk i DR Kongo å reise ut av landet.

– Vi er en seriøs aktør som ønsker å invitere dem hit. Det er rammer rundt reisen og vi samarbeider med Regnskogfondet om dette. Det er synd at de som har behandlet saken ikke har orientert seg om saken. Det er veldig beklagelig.

Skuffet

Fungerende leder Sentral Afrika-avdelingen i Regnskogfondet, Gunnell Sandanger er skuffet.

– Vi har jobbet i to år med å forberede dette. Vi har ingen tro på at denne urfolksgruppen ville stikke av fra festivalområdet. Våre partnerne også opptatt av at ingen hopper av, fordi det går ut over alle på sikt. Dette er tenkt gjennom på forhånd, sier Sandanger til NRK.