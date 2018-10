Skulle bare jobbe som pastor – blir basketspiller på toppnivå

Stephen Mayes kom til Norge for å jobbe som pastor i Frelsesarmeen. men amerikaneren er velsignet med en kone som mener at han, i tillegg til jobben, trenger å bevege litt på seg.

Da hun på et kjøpesenter i Tromsø oppdaget Kenneth Webb, som er treneren til Tromsø Storm, stoppet hun ham, og fortalte at mannen hennes er både høy, 213 centimeter, og flink til å spille basketball. Nå har Mayes signert for Storm, som spiller i den øverste basketballserien i Norge.

Visste ikke om norske basket

NY KLUBB: Stephen Mayes på trening med Tromsø Storm denne uka (Skjermdump fra NRK TV). Foto: Fabian Ubeda / NRK

Mayes har også spilt basket på college-nivå i USA, og forteller at det er nettopp på grunn av sporten han har klart å utdanne seg:

– Jeg hadde lyst å utdanne meg gratis. I USA er det veldig dyrt å utdanne seg, men så ble jeg fortalt at om jeg bare spilte basket, kunne jeg få utdanningen min dekket, forteller Mayes.

Arbeidet etter utdanningen var det Frelsesarmeen i Tromsø som ga ham. Han har selv et ønske om å holde seg i form ved siden av jobben, men forteller at han ikke trodde det ville være mulig for ham å spille basket i Nord-Norge.

– Jeg visste ikke noe om det. Jeg tenkte at dere nordmenn er mer interessert i fotball og utendørsidrett, forteller Mayes.

Men det var altså før kona hans møtte Kenneth Webb.

– Jeg hadde aldri hørt Mayes før, sier Webb.

UVENTET: Tromsø Storm-trener Kenneth Webb gir uttrykk for at han ikke hadde så høye forventninger til Mayes, men etter å ha sett ham på trening ble han interessert. Foto: Christian Haakstad Nordlund / NRK

– Han fikk bli med på trening, og jeg trodde det ville bli med det, men vi ble etter hvert interessert, og gjorde litt research på ham, og tenkte «la oss signere ham», forteller han.

– En ledertype

Storm-treneren er nå fornøyd med sin nye signering fra den amerikanske delstaten Kentucky, som han fremhever som høy, både i centimeter og i «basketball-IQ». I tillegg er Mayes og et positivt sosialt tilskudd i laget, der han har glidd raskt inn i miljøet:

– Jeg tror han kommer til å bli nyttig for oss. Med han på «gulvet» blir vi et annet type lag, sier Webb.

– Tror du dette også betyr at dere får Gud på deres side?

– Ha-ha-ha. Jeg håper det, men jeg vet ikke. Men vet du hva Mayes er? Han er annerledes. En leder. En ansvarsfull kar, sier Webb.

KLAR TIL KAMP: Søndag blir det både gudstjeneste og kamp for Stephen Mayes. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Debuterer søndag

Søndag gjester Kongsberg Miners Tromsøhallen, noe som er en mulighet for en debut for Mayes. Webb bekrefter at han får spille:

– Ja, han blir å spille. Hvor mye, er ikke sikkert. Men han kommer definitivt til å spille. Det er sikkert.

Selv om det også er gudstjeneste søndag, virker amerikaneren klar for sin første basketkamp i Norge:

– Hvis treneren vil ha meg på banen, er jeg til tjeneste, smiler Mayes bestemt.

Tromsø Storm har så langt denne sesongen to seiere og tre tap. De ligger nå på 6. plass, blant 10 lag i øverste divisjon, BLNO.

