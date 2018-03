Skredekspert om forholdene i fjellet: – Klassisk for ulykker

Etter 50 dager med rekordtørt vintervær i Troms, har snøen omsider lavet ned over fylket mellom onsdag og fredag.

Mens mange skientusiaster trolig hopper av glede, spesielt siden det i helga er meldt knallvær, rekker skredekspert Espen Nordahl ut en advarende pekefinger.

– Akkurat nå er det et klassisk tilfelle med tanke på skredulykker. Det er nedbør og vind, og det danner seg ferske fokksnøflak. Disse trenger litt tid på å stabilisere seg, sier han.

Bedring på vei

BER DEG VÆRE FORSIKTIG: Skredvarsler Espen Nordahl håper turgåere er forsiktige frem til snøen som har kommet i Troms denne uka har stabilisert seg. Her sitter han på hjemmekontoret, for Varsom.no. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Nordahl er prosjektleder ved Kompetansesenter for snøskred ved UiT, og skredvarsler for Varsom.no. Nettopp denne nettsiden, som driftes av Norges vassdrags- og energidirektorat, melder fredag faregrad 3 for snøskred i Troms, som er betydelig fare. I Sør-Troms og indre Troms er det meldt faregrad 2, moderat fare, det samme gjelder Nordenskiöld Land på Spitsbergen.

Nordahl sier at skredfaren er størst fredag.

– Det vil nok bli bedring inn mot helga når nysnøen som kommer får stabilisert seg, sier han.

– Det som er gunstig nå er at det ikke er så kaldt. Da stabiliserer den ferske fokksnøen seg raskere. Man regner én til tre dager før det har stabilisert seg ordentlig.

Fare på Ringvassøya

De siste dagene har det kommet inn flere meldinger om skred, blant annet var det et skred i Alta på torsdag, og på Sjufjellet i Tamokdalen ble det også utløst ett skred av privatpersoner, opplyser Nordahl.

Han advarer spesielt mot nord- og nordøstvendte bakker, der det har lagt seg fokksnø.

– Man bør følge med og se hvor det har blåst inn nysnø. Det handler om å følge med og være obs, sier han.

I Troms trekker Nordahl spesielt frem Ringvassøya, som har fått de største snøfallene de siste dagene.

– Det er kommet en del nysnø nord i Lyngen også, og andre steder på fastlandet og på Kvaløya. Det er veldig lokale variasjoner.

Lett å la følelsene ta overhånd

– Folk vil ut på tur nå som det endelig har kommet snø, og da er det lett å la følelsene ta overhånd og ikke tenke med hjernen, sier Nordahl.

Han poengterer at man må tenke nøye igjennom hvor man velger å legge turen, og anbefaler folk som ikke føler seg trygg nok til å vurdere skredfare å holde seg unna slike områder.

Det vil si terreng som er brattere enn 30 grader, med mulig utløpsområder.

– Holder man seg unna skredterreng så kan man få en fantastisk fin helg! Skredvarselet er ingen fasit, men det er et hjelpemiddel for at vi skal gjøre gode vurderinger og handlinger.