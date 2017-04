Skred gått på Vannøya: – Jeg hørte et stort drønn

Vegard Sjåvik, som til vanlig driver med havfiske fra Vannøy i Karlsøy kommune, forteller at han stod i garasjen, da han hørte et stort drønn.

– Jeg skjønte først ikke hva det var, sier han til NRK.

Det var Nordlys.no som først pratet med Sjåvik, som da sa at det ikke er uvanlig at det går skred i området, men at de sjeldent kommer så tett på husene.

Han forteller til NRK at han gikk ut og så at det hadde gått et skred i det som heter Nord-Vannvågdalen.

– Det er på den siden av elva der det ikke bor folk. Det har gått skred der før, men jeg har ikke sett et så stort skred som dette før, sier han til NRK.

Politiet sier til NRK at de ikke har noen mistanke om at det er personer som er tatt i skredet.

De kommer heller ikke til å sende folk ut til Karlsøya i kveld.

Skredet har ikke tatt folk eller hus. Foto: Vegard Sjåvik