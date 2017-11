Skjøt jaktkameraten: Forsvarer krever full frifinnelse

– Den meget uheldige skytteren var fullstendig sikker på at det var en rev han skjøt på. Forut for skuddet var det en serie meget uheldige omstendigheter som ledet til den misforståelsen, sier forsvareren.

I sin prosedyre i Nord-Troms tingrett onsdag la han ned påstand om full frifinnelse av den tiltalte 41-åringen.

Tiltalte har forklart at han like forut for hendelsen hadde skadeskutt en rev, og at han derfor trodde det var den som lå på bakken da han løsnet det fatale skuddet.

Mannens forsvarer forteller at tiden etter ulykken har vært tung og vanskelig for hans klient.

Kan ha feiltolket

Onsdag formiddag sa psykolog Knut Dalen i sitt vitneprov, at det er en mulighet for at tiltalte kan ha vært utsatt for en persepsjonsforstyrrelse da han skjøt sin jaktkamerat.

Det betyr at fordi tiltalte regnet med å se en rev i kikkertsiktet, feiltolket han det han i virkeligheten så, som var hodet til Mads Håvard Larsen.

Vitne Vidar Nilsen fra Norges jeger - og fiskeforbund trakk fram viktigheten av å være sikker på hva man skyter.

– Å bruke termisk sikte, som gir et bilde ut fra varmestråling fra objektet, er ingen lettvint løsning for jegere, og uansett er det samme krav til sikkerhet, sa han.

Aktor Torstein Linquister la ned påstand om 120 dagers fengsel for 41-åringen. Foto: Tom Søbstad / NRK

Krever fengselsstraff

Aktor Torstein Linquister la ned påstand om 120 dagers fengsel og inndraging av jaktrett i fem år.

Han viste blant anna til at revejakta foregikk på et industriområde som ble brukt av jegere hver dag.

– Han måtte legge til grunn at det kunne være andre jegere, andre folk der. Holdt opp mot den situasjonen han var i da han løsnet skuddet, mener vi han var klart å bebreide og dermed uaktsom, sier aktoren.

Han sier 120 dager fengsel ikke står i forhold til det tragiske utfallet.

– Men basert på den rettspraksis som foreligger, så er det opp mot det nivået slike saker ligger.

Nekter straffskyld

41-åringen som er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død på Stormoen i Balsfjord februar i år, har aldri benektet at det var han som skjøt og drepte Larsen.

Like etter ulykken innrømmet han straffskyld. I mai gikk han bort fra den erkjennelsen.

– At tiltalte tok på seg ansvaret for Mads Håvard Larsens død, betydde mye for avdødes foreldre og samboer. At han gikk tilbake på dette, har ført til ytterligere fortvilelse for familien, sa bistandsadvokat Erik Ringberg i sin prosedyre.

Han la ned påstand om 125.000 kroner i oppreisningserstatning til avdødes samboer og hans foreldre.

Tiltaltes forsvarer Trygve Staff avviser erstatningskravet.