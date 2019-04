Skal ha blitt sextrakassert på turisthytte – DNT vil se på rutinene sine

De to kvinnelige friluftslivsstudentene var på skitur i Øvre Dividalen nasjonalpark i Målselv i Troms. En av de godt voksne mennene som også skulle overnatte på hytta, kom ifølge moren med uttalelser som gjorde dem usikre og utrygge med kommentarene sine.

– «Jenter lukter reke», sa han, før han tok seg i det og innrømmet at det kanskje var litt ufint sagt, forteller Brita Martinsen, som er mor til en av jentene.

– De ble usikre på hvordan de skulle håndtere situasjonen. Det skapte en utrygghet på hytta, forteller hun.

ILLUSTRASJONSFOTO: Alle hyttene til Troms turlag er ubetjente. Det betyr at det ikke er noen ansatte eller frivillige å henvende seg til dersom noen av gjestene blir brysomme. Foto: Linda Pedersen / NRK

Kompisen i premie

I en kronikk i Folkebladet forteller Martinsen at da jentene spilte yatzy om kvelden, kom mannen bort til bordet deres og sa at den som vant kunne få en natt med kompisen hans i premie. Det var bare ett problem, og det var at kompisen hadde glemt å ta med Viagraen sin, så det kunne bli vanskelig.

Brita Martinsen reagerte kraftig da hun hørte hva datteren hadde å fortelle etter fjellturen.

– Jeg spurte hvordan de hadde hatt det på turen, og de hadde hatt det fint, bortsett fra at det hadde kommet noen til hytta som hadde vært ufine i måten de snakket til dem på. Da de fortalte hva det var som var sagt, var jeg ikke i tvil. Dette var ikke greit, og jeg mente vi burde varsle turlaget, forteller hun.

Jentene var enige, men før hun tok kontakt med Troms turlag, rådførte hun seg med flere andre.

– Et slikt varsel er ikke noe du bare plumper ut med, sier hun.

ILLUSTRASJONSFOTO: To kvinnelige studenter var på fjelltur i Indre Troms. En godt voksen mannlig gjest gjorde dem utrygge med oppførselen sin. Foto: Linda Pedersen / NRK

Tok varsel på alvor

Daglig leder i Troms turlag, Lin Einarsdotter Olsen, bekrefter at det er kommet inn et varsel om seksuell trakassering på ei av deres turisthytter.

– Saken er under behandling hos oss, og i den forbindelse er vi i kontakt med begge parter i saken. Før denne prosessen er ferdig, ønsker jeg ikke å kommentere den noe nærmere, sier hun til NRK.

Troms turlag er i kontakt med begge parter i den aktuelle saken, forteller daglig leder Lin Einarsdotter Olsen. Foto: Privat

Turisthyttene i Troms er ubetjente. Det vil si at det ikke er verken ansatte eller frivillige stasjonert på hyttene.

– Bruken av hyttene er basert på tillit, og vi ønsker at gjestene våre skal føle seg trygge på hyttene, sier Olsen.

I løpet av sine seks år som daglig leder er det første gang hun får et slikt varsel.

Brita Martinsen er fornøyd med responsen hun fikk da hun kontaktet Troms turlag.

– Mitt inntrykk er at de tar dette på alvor og beklaget at noe sånt skulle skje på fjellet uten mobildekning og langt fra folk.

ILLUSTRASJONSFOTO: Mannen som er varslet inn til Troms turlag, har beklaget til jentene gjennom turlaget, og sier han gjerne også møter dem og foreldrene for å få saken ut av verden. Foto: Linda Pedersen / NRK

– Ment som en spøk

NRK har vært i kontakt med mannen som varselet handler om. Han forteller at han har skrevet til turlaget og beklaget overfor jentene. Han har en litt annen versjon av hva som skjedde på turisthytten, og mener episodene er overdramatisert og misforstått.

– Jeg hadde hatt hull i posen min med reker, og måtte plukke rekeskall ut av hundeforet. Jentene spurte om vi ville være med å spille yatzy. Jeg takket ja og satte meg til bordet sammen med dem. Jeg beklaget at det luktet reker av fingrene mine og sa at det burde man kanskje ikke gjøre foran kvinnfolk. Det var ment som en spøk, sier han.

Også den andre episoden med kameraten som premie kjenner han igjen. Men han sier at det var en spøkefull tone mellom alle som var på hytta, og at han ikke oppfattet at noen tok seg nær av det som ble sagt.

– Men når rekeopplegget ble misoppfattet eller misforstått, ble det nok i meste laget, innrømmer han.

Mannen forteller at han har hatt tøffe dager som følge av varslingssaken.

– Det var ikke min hensikt å forulempe jentene. Jeg er villig til å møte både dem og foreldrene deres for å snakke ut om dette, sier han til NRK.

– Skal være trygt

Henriette Høie er personal- og administrasjonssjef i Den Norske Turistforening, DNT. Hun beklager opplevelsen de to unge kvinnene hadde på fjellet.

– Vi syns ikke det er greit at noen har hatt en slik opplevelse på en av våre hytter. Vi ønsker at DNT-hyttene skal være et trygt sted å være. Hyttesystemet vårt er tillitsbasert og vi forventer at våre gjester viser normal folkeskikk og respekterer hverandres grenser, sier hun.

– DNT beklager hendelsen de to jentene var utsatt for, sier personal- og administrasjonssjef Henriette Høie. Foto: DNT

Høie sier det er svært sjelden DNT får melding om hendelser som dette, men sier alle varsler blir tatt på største alvor.

– Vi har lagt ned mye arbeid i å bevisstgjøre både ansatte og frivillige om hvordan DNT jobber med forebygging og håndtering av kritikkverdige forhold. Utfordringen er å nå ut til alle som bruker hyttene. Vi har 315 000 medlemmer og over 450 000 overnattingsdøgn i året. På nettsidene våre informerer vi om både hytteregler og varslingsrutiner. Om vi må informere enda bedre på hyttene, må vi vurdere.

ILLUSTRASJONSFOTO: To unge kvinner syns det var ble ubehagelig da en mannlig gjest på hytta i Indre Troms kom med seksuelt relaterte kommentarer. Foto: Linda Pedersen / NRK

De to jentene er nå tilbake på studiestedet. Og de kommer til å fortsette å dra på tur, sier Brita Martinsen.

– Men det som er dumt, er jo at de heretter begynner å tenke at de må forberede seg på at slike ting kan skje. Sånn skal det ikke være.