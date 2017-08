Sjefen bekrefter: – Viktig for Cavendish å delta i Arctic Race

Cavendish er en av de største stjernen i den internasjonale sykkelverdenen. Fritt talende, ikke redd for å vise følelser, og en rå spurter.

Under årets Tour de France ødela spurtkanonen skulderen da han veltet på oppløpet av den fjerde etappen av det velkjente rittet.

Men tirsdag kunne TV2 fortelle at briten ser ut til å stille til start i Arctic Race of Norway.

– Det er planen at Mark stiller i Norge i neste uke, ja, sier sjef for Team Dimension Data, Douglas Ryder til NRK.

Du trenger javascript for å se video.

Trenger treningen

Cavendish har bare syklet på ergometersykkel siden skaden, og har ingen trening på veien de siste ukene.

– Det er viktig for Mark å få mest mulig ritt-trening nå før VM i Bergen. Det blir et veldig tøft mesterskap, så det er viktig at vi får Mark tilbake på sykkelsetet så snart som mulig, men vi må selvfølgelig ta en helsemessig vurdering, sier Ryder.

Cavendish er onsdag i Italia hvor han skal gjennomgå en del medisinske tester før de tar en avgjørelse om han skal stille til start i Arctic Race.

– Vi bestemmer oss nok i løpet av dagen eller morgendagen, sier Douglas Ryder.

Hvilke andre ryttere fra Team Dimension Data som stiller til start på den første etappen i Arctic Race neste torsdag er fortsatt uklart.

Disse lagene stiller i Arctic Race of Norway Ekspandér faktaboks Astana

Team Dimension Data

BMC

Cofidis

Team Katusha Alpecin

Direct Energie

Foruneo – Vital Concept

Team Sunweb

Wanty Groupe Gobert

Aqua Blue Sport

Nippo – Vini Fantini

Sport Vlaanderen

Team Coop

CCC Sprandi Polkowice

Delko Marseille

Team Fixit.no

Team Novo Nordisk

Sparebanken Sør

Gazprom – Rusvelo

Joker Ocopal

Veranda's Williams

WB Veranclassic Aquality Protect

Cavendish er en rocker

NRKs sykkelekspert tror ikke Cavendish har noe å gjøre i Arctic Race hvis han ikke er helt god i skuldra.

– Den type skade han pådro seg i Tour de France holder deg vanligvis borte fra konkurranse i fem-seks uker. Når du knekker kragebeinet svekker det styrken i skuldra. Spesielt i spurten er du avhengig av å bruke mye krefter også i skuldrene. Cavendish trenger derfor sterke, friske skuldre for å kunne trykke til i spurten, sier Pedersen, som kaller Mark Cavendish en rocker i sykkelmiljøet.

– Først og fremst gjelder det hans unike evner til å vinne fra alle mulige vinkler. I tillegg kan han havne i klammeri med folk, og kan skjelle dem ut i det ene øyeblikket og være verdens hyggeligste fyr i det neste.

Mark Simon Cavendish Foto: Laurent Rebours / Ap Ekspandér faktaboks Født: 21. mai 1985 (30 år) i Douglas, Isle of Man

Kallenavn: Manx Missile, Cav

Nasjonalitet: Storbritannia

Disiplin: Landeveissykling, banesykling

Lag: Etixx-Quick Step

Tidligere lag: 2005–2006: Team Sparkasse

Team Sparkasse 2006–2011: T-Mobile Team

T-Mobile Team 2012: Team Sky

Team Sky 2013–2015: Omega Pharma-Quick Step

Omega Pharma-Quick Step 2015–: Team Dimension Data Rolle: Spurter

Høyde: 175 cm

Vekt: 69 kg

Spurthastighet: 78 km/t

Meritter: Tour de France: 30 etappeseiere (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 og 2016)

Vinner av poengkonkurransen (2011)

30 etappeseiere (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 og 2016) Vinner av poengkonkurransen (2011) Giro d'Italia: 15 etappeseiere (2008, 2009, 2011,2012, 2013)

Vinner av poengkonkurransen (2013)

15 etappeseiere (2008, 2009, 2011,2012, 2013) Vinner av poengkonkurransen (2013) Vuelta a España: 3 etappeseiere (2010)

Vinner av poengkonkurransen (2010)

3 etappeseiere (2010) Vinner av poengkonkurransen (2010) Verdensmester på landevei (2011), sølv i 2016.

på landevei (2011), sølv i 2016. Store endagsritt: Milan-San Remo (2009), Grote Scheldeprijs (2007, 2008, 2011), Kuurne–Brussels–Kuurne (2012, 2015)

Milan-San Remo (2009), Grote Scheldeprijs (2007, 2008, 2011), Kuurne–Brussels–Kuurne (2012, 2015) Annet: Britisk landeveismester (2013), BBCs Årets sportspersonlighet (2011)

Britisk landeveismester (2013), BBCs Årets sportspersonlighet (2011) Banesykling: Ster ZLM Toer (2012), Tour of Qatar (2013), Dubai Tour (2015), OL-sølv i omnium (2015) og Verdensmester i banesykling (2005, 2008 og 2016).

– «Alle» kjenner han

Daglig leder for Arctic Race, Knut-Eirik Dybdal, krysser fingrene for at Cavendish består den medisinske testen i dag.

– Alle som følger litt med på sykkel, og en del som ikke følger med i det hele tatt har hørt om Mark Cavendish. Han er en av de største stjernene i sykkelsirkuset, og det hadde vært utrolig bra å få han tilbake på startstreken, sier daglig leder for Arctic Race, Knut-Eirik Dybdal til NRK.

Knut-Eirik Dybdal krysser fingrene for at Mark Cavendish får grønt lys for deltakelse i Arctic Race of Norway. Foto: Dan Henrik Klaussen / NRK

Første etappe av Arctic Race starter neste torsdag.