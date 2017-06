SISTE: Mann død etter å ha kjørt av veien med motorsykkel

En person er bekreftet død etter at en motorsykkel kjørte av veien på E6 på Buktamoen, som ligger i Målselv kommune.

– Klokken 18.40 fikk vi melding om at det hadde skjedd en trafikkulykke nord for Buktamoen-krysset, 1050 meter i luftlinje nord for Målselvbrua. Nødetatene rykket ut, forteller operasjonsleder Lars Meland ved Troms politidistrikt.

Helsepersonell jobbet intensivt på stedet med å gi mannen assistanse. Det ble satt i gang livreddende tiltak.

– Blant annet også av de forbipasserende. Det ble jobbet hardt og intensivt, men det fikk dessverre et dødelig utfall, sier Meland.

Gode vitneobservasjoner

Politiet sier de har relativ gode vitneobservasjoner, og at de har dannet seg at bilde av hvordan ulykken skjedde.

– Vi vil ha et godt bilde av hva som har skjedd i etterforskningen videre, sier Meland.

Han sier det er for tidlig å gå ut med noe om hendelsesforløpet nå.

– Vi driver ennå å sikrer spor. Vi jobber på stedet med teknikse undersøkelser, samt at motorsykkelen blir gjenstand for undersøkelse i etterkant, sier Meland.

Veien var rett etter klokken 20.15 fortsatt helt stengt.

Etter klokken 20 sier politiet at de ikke vil ut med nasjonalitet ennå, fordi de jobber med å varsle de pårørende.

NRK følger saken.