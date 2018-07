Siktet (50) i alvorlig overgrepssak skal ha lurt barn på Snapchat

50-åringen ble i april i år pågrepet og siktet for gjentatte seksuelle overgrep mot barn under ti år. Strafferammen er inntil 21 år.

– Strafferammen gir en pekepinn på alvorlighetsgraden, sier politiadvokat Gøril Lund i Troms politidistrikt til NRK Troms.

– Viktig at voksne følger med

Mannen er videre siktet for å ha skaffet seg tilgang til seksuelle bilder av barn ved bruk av Snapchat. Denne delen av siktelsen omfatter ifølge Lund flere fornærmede, og handlingene strekker seg over «en viss periode».

– Modusen har vært at han har utgitt seg for å være en yngre gutt, sier Lund til NRK Troms.

Politiadvokaten sier det har vært mange kampanjer og hun tror bevisstheten rundt problemet er stort.

– Men vi må ikke glemme at dette er barn som tror dette er en yngre person. Det er der muligheten for utnytting ligger. Det er viktig at voksne nærstående følger med på hva barn og unge gjør på sosiale medier, og at de ikke slutter å snakke om det.

Politiadvokaten sier barn som blir utsatt for slike handlinger ofte får store problemer i etterkant.

Forlenget fengslingen

Politiets bevismateriale innebærer, i tillegg til fornærmedes forklaringer, datalagringsenheter og kontaktinformasjon fra mannens Snapchat-konto. Politiet er ennå ikke ferdig med å gå gjennom lagringsenhetene, og det gjenstår flere avhør i saken.

Politiet regner med å avslutte etterforskningen i oktober. De frykter siktede vil kunne påvirke fornærmedes forklaring dersom han slippes fri.

Han ble fengslet første gang 17. april og siktet etter straffelovens § 195 annet ledd bokstav c. Fengslingen har vært forlenget flere ganger. Denne uken fikk politiet medhold i Nord-Troms tingrett til å holde siktede i varetekt frem til 7. august.

Mannen erkjenner ifølge fengslingskjennelsen delvis straffskyld, men Lund vil ikke kommentere hva han, konkret, erkjenner.

NRK Troms har forsøkt å få en kommentar fra mannens forsvarer Hjallis Bakke, men har så langt ikke lykkes.