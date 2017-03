Siktede etter jaktulykke løslatt fra varetekt

– Vi fant ikke grunnlag for å begjære ham varetektsfengslet, sier politiadvokat Henriette Birkelund

Vilkårene for dette er bevisforspillelse, gjentakelse eller unndragelse.

– Vilkårene er ikke oppfylt, sier Birkelund.

Løslatt

Mannen, som er i 40-årene, ble løslatt torsdag ettermiddag. Han er fortsatt siktet for uaktsomt drap etter at en 26 år gammel mann tirsdag ble skutt under revejakt i Balsfjord kommune i Troms. Politiet etterforsker nå saken videre.

– Vi har jobbet kontinuerlig siden vi ble kjent med saken og det kommer vi til å fortsette med. Vi gjør diverse undersøkelse og avhør samt at vi innhenter opplysninger, sier Birkelund.

– Trodde han felte rev

Forsvarer Svein Kristian Wikstrøm har tidligere sagt til NRK at avdøde var en jaktkompis av siktede, og at han ikke var klar over at avdøde var på samme plass. Ulykken skjedde under en revejakt inne på området for avfallsanlegget på Stormoen.

Siktede har forklart at han ikke oppdaget tragedien før han gikk bort til det han trodde var en rev han hadde felt.