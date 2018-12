Sentral politiker tiltalt for grovt underslag

Politikeren må møtte i tingretten i februar, tiltalt for grovt underslag.

Ifølge tiltalen skal den betrodde politikeren over en periode vinteren 2018 ha overført til sammen nær 150.000 kroner fra kontonummeret tilhørende partiet til sin private konto, og benyttet pengene til privat formål.

– Underslaget er grovt fordi det særlig er lagt vekt på at verdien av det

underslåtte er betydelig og det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med et verv, heter det i tiltalen.

Partiet benekter underslag

Partiet vedkommende skal ha underslått penger fra, mener ingenting kriminelt har skjedd.

Gruppelederen i partiet forteller til NRK at vedkommende har hatt full tillit i sin rolle i partiet.

– Vi har ingen sak og vi mangler ingen penger, sier gruppelederen.

Da politiet ble kjent med opplysningene valgte de imidlertid å iverksette etterforskning på eget initiativ.

Har ikke avhørt tiltalte

Etterforskningslederen bekrefter at politiet har vært i kontakt med politikeren, men at den tiltalte foreløpig ikke er avhørt.

Etterforskningsleder i politidistriktet som har etterforsket saken sier til NRK at politiet har vært i kontakt med partiet, både for å innhente opplysninger og for å høre om partiet ville anmelde saken selv.

Retten oppnevnte onsdag forsvarer for den tiltalte politikeren. Forsvareren sier til NRK at han torsdag var i kontakt med sin klient.

Vedkommende vil, ifølge sin advokat ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt.