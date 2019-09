Han ville gjøre noe høyst uvanlig. Freddy Mikkelsen i Karlsøy Senterparti ville være ordfører på deltid dersom partiet skulle vinne valget.

Han driver et eget regnskapsfirma og ønsket å fortsette med det halve tiden, om han skulle bli ordfører.

Det skulle vise seg å bli vanskelig.

– Det er fordi jeg er en opptatt mann med egen bedrift. Så enkelt er det. Det var ingen hemmelighet.

Men hvordan skulle han få til det, spurte den sittende ordføreren. Hun trakk på smilebåndet da hun sa at hun syntes det var en svært dårlig ide.

Kritikken kom fra mange hold og også egne rekker. Freddy Mikkelsen bestemte seg for å bli ordfører på heltid, skulle det bli ham.

Men da Senterpartiet fikk flest stemmer i Karlsøy, innrømmer Mikkelsen at han likevel ble tatt litt på senga.

ØYRIKET: Hvem som skal lede Karlsøy kommune de neste fire årene er langt fra klart. Foto: NRK

Ny kandidat

– Det var en liten tabbe av oss. Hadde vi visst det hadde Kirkvik vært førstekandidat, så det må vi bare beklage, sier han nå.

Espen Lund Kirkvik har gjennom valgkampen vært Karlsøy Senterpartis varaordførerkandidat.

Nå har han rykket opp. For Freddy Mikkelsen har ombestemt seg. Han vil likevel ikke være ordfører, verken på heltid eller deltid, selv om han topper partiets liste.

– Mange av våre velgere visste at vi egentlig frontet Kirkvik som ordførerkandidat under valgkampen, hevder Mikkelsen.

Politisk kaos

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil ikke lengre samarbeide, på tross av en rekke samtaler.

Arbeiderpartiet har vendt seg bort fra partiet de innrømmer å ha mest til felles med i politikken. I stedet har de snudd seg til den sittende ordføreren for den lokale Felleslista.

De mener det handler om prinsipper og velgernes tillit. De vil ikke samarbeide med en ordfører som ikke tidligere har vært lansert før valget.

Ordførerkandidaten for Karlsøy Arbeiderparti, Markus Gabrielsen, kaller det et svik.

– Det er et svik mot velgerne. Det blir uredelig å trekke fram andre enn dem velgerne har stemt fram. Senterpartiet vil ikke snakke om politikk, men kun om ordførerposisjonen, sier Gabrielsen.

Dermed har de reist et ultimatum.

– Vi har ikke noen andre krav enn at Senterpartiets ordførerkandidat må være Mikkelsen, sier leder i Karsløy Arbeiderparti Tom Arild Ottesen.

Mikkelsen på sin side mener samtalene er brutt fordi Ap egentlig vil ha ordføreren selv. At han har ombestemt seg ser han overhodet ikke på som et svik.

– Alt tilsier at vi som største partiet skal ha ordføreren. Vi har ikke ført velgerne bak lyset. Om det er noen som har gjort det så er det Arbeiderpartiet, mener den nå forhenværende ordførerkandidaten.

Ekspert: – Problematisk

Professor i statsvitenskap ved Norges arktiske universitet, Kjell Arne Røvik, kan ikke huske å ha sett noe lignende.

– Det er ikke bare å peke på nummer to på lista. Det er problematisk. Mikkelsen har figurert som deres kandidat igjennom valget, sier Røvik.

Han tror ikke Sp har gjort noe galt med tanke på loven, men at problemet er legitimt.

– Velgerne som har stemt på partiet har også stemt på ham som ordførerkandidat, sier Røvik.

Røvik ledet en debatt i Karlsøy så sent som i august, som du kan se her. Da sa Mikkelsen at han er en reell ordførerkandidat.

– Flere hadde på forhånd spekulert i om han ville bli ordfører. Da han så bekreftet dette blir det særs spesielt, sier Røvik.

Åpen for å snu

Om det blir politisk enighet om et rødgrønt styre i Karlsøy gjenstår å se.

For at det skal skje må Mikkelsen forlate sitt firma og vende tilbake som Senterpartiets ordførerkandidat.

I mellomtiden har altså Arbeiderpartiet vendt seg til den sittende ordføreren og den lokale Felleslista.

Det mener Mikkelsen blir så feil at han nå vurderer om han må ta en tenke seg om igjen - igjen.

– Om vi får kniven på strupen kan jeg revurdere min rolle som ordførerkandidat, sier Freddy Mikkelsen.