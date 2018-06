Etter torsdagens vedtak i Fylkestinget i Finnmark om å ikke stille med representanter i fellesnemnda som skal jobbe med sammenslåingen av Troms og Finnmark, kommer Troms Senterparti etter.

– Dette vil forverre situasjonen og sette Troms i en svært vanskelig posisjon, og folk i begge fylkene blir satt opp mot hverandre. Å gi alt ansvar for den videre prosessen til den ene part er ikke å ta hverken saken eller befolkningen på alvor, sier Nordahl.

Fellesnemnda som skal jobbe med sammenslåingen av Troms og Finnmark til en region skulle opprinnelig bestått av 19 medlemmer valgt av Troms fylkesting og 17 medlemmer valgt av Finnmark fylkesting.

Men etter torsdagens vedtak i Finnmark Fylkesting, hvor de sa at nei til videre samarbeid om fylkessammenslåing, kom kommunaldepartementet raskt med en endring som førte til at Troms får 19 medlemmer i nemnda, og Finnmark 9. I tillegg ble det klart at nemnda skal kunne fatte vedtak uten alle representantene.

Ap stiller, men vil ikke fatte vedtak

Leder i Troms Arbeiderparti, Cecilie Myrseth mener situasjonen nå har gått fra kaotisk til full krise. Hun sier Arbeiderpartiet vil møte opp i nemnda, men ikke fatte vedtak uten finnmarkingene.

Cecilie Myrseth aksepterer ikke at Monica Mæland legger ansvaret på ett fylke. Foto: Pål Hansen / NRK

– En ting vi i alle fall ikke vil akseptere, og det er at Monica Mæland legger ansvaret på ett fylke, når det er hennes ansvar.

– Nå har kommunalministeren frem til august på å finne en løsning på dette, sier Myrseth.

Det er Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og KrF som har flertallet i Troms fylkesting.

For å være beslutningsdyktig kan ikke flere enn seks medlemmer fra Troms droppe å møte i fellesnemnda.

Foreløpig ligger det an til at verken Rødt, Miljøpartiet, SV eller Senterpartiet vil møte opp, som totalt er fem medlemmer. Og i tillegg altså Arbeiderpartiet som ikke vil fatte vedtak uten Finnmark.

Vil ikke vike plassen for andre

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk sier det er en ekstremt komplisert situasjon, og at han nå har fokus på de ansatte.

Ellen Øseth fra SV er en av dem som skal representere opposisjonen i arbeidet med sammenslåingen. Hun mener nemnda ikke kan kalles en fellesnemnd så lenge Finnmarkingene ikke er med.

Men hun vil ikke vike plassen i nemnda for noen andre.

– Da ville jeg gitt plassen og stemmen min til noen som mener noe annet enn meg, men dette er ikke noe vi har vurdert i partiet.

Ole-Johan Rødvei er gruppeleder for Høyre i Troms fylkesting. Han er skuffet over at Finnmark ikke vil være med.

– Det er beklagelig at de ikke vil være med i demokratiseringsprosessen som dette jo er.

1 januar 2020 skal den nye regionen Troms og Finnmark stå klar, dersom alt går etter planen til kommunalministeren.