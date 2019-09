Senterpartiet har bestemt seg – går for rødgrønt styre av Tromsø

Det har vært knyttet stor spenning til Marlene Berntsen Bråthen og Senterpartiet i Tromsø.

Med vippeposisjon i kampen om å styre Nord-Norges største by de neste fire årene har hun vært omsvermet av både rød og blå side.

Begge har håpet på et samarbeid med valgvinneren.

Senterpartiet gjorde et brakvalg i Tromsø, med ikke mindre enn 11 prosents oppslutning.

Det har gitt dem en unik posisjon. Lite – om noe – har tydet på at hverken høyre- eller venstresiden ville få på plass et flertall, uten Senterpartiet.

Nå har de bestemt seg.

Sammen med Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, og Miljøpartiet de Grønne vil de allerede torsdag starte forhandlinger om en ny politisk plattform for det Bråthen kaller «en trygg styring av byen».

– Den rødgrønne siden stiller ingen ultimatum til Senterpartiet, og er også mer lik oss politisk. De er nærmere oss, sier Senterpartiets førstekandidat i Tromsø Marlene Berntsen Bråthen.

Hvem blir ordfører?: Gunnar Wilhelmsen (Ap), Pål Julius Skogholt (SV) og Marlene Berntsen Bråthen (Sp) starter politiske forhandlinger allerede torsdag. Foto: Turi Enoksen / NRK

Forhandlingene starter allerede torsdag klokken 13.00. Før den tid vil ikke Bråthen si noe om hvorvidt hun har fått lovnader fra sine nye samarbeidspartnere.

– Vi ønsker varaordfører, og det har vi vært klar og tydelig på. For oss er det viktig å få fram mye av den sentrumspolitikken som har vært savnet. Posisjoner og politikken skal vi ta når vi setter oss ned i morgen, sier Bråthen.

Rekordjevnt i Nord-Norges største by

Kommunevalget i Tromsø var rekordjevnt. Arbeiderpartiet ble største parti, til tross for at de med 19 prosents oppslutning gjorde sitt dårligste valg i byen siden 1925.

Grafikk: NRK

Gunnar Wilhelmsen (Ap), som ligger godt an til å bli ordfører, har lenge kalt dialogen med Senterpartiet for god.

Derfor har det vært viktig å gjøre et godt inntrykk på Bråthen og et Senterparti med grunnlag i bondebevegelsen.

Senterpartiet ville derimot trolig hatt størst sjanse til å få varaordføreren om de lente seg mot høyresiden, da de ville vært nest største parti. Når Senterpartiet nå velger venstresiden, blir de tredje største parti, etter Ap og SV.

Men for å velge et borgerlig samarbeid, kom de ikke utenom bompenger.

– Den saken ble for vanskelig for Senterpartiet. Fremskrittspartiet og Nei til bompenger stiller et ultimatum til forhandlinger. Det er ikke noe vi kan være med på. Høyre har prøvd i det lengste og gjort en strålende jobb. Men vi så at vi måtte gå til venstresiden og se om vi kunne få noe der, sier Marlene Bråthen til NRK, når hun nå velger et rødgrønt styre.