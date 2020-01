Torsdag ettermiddag sendte Meteorologisk institutt varsler om svært kraftige vindkast i Nord-Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark.

– Dette er en situasjon som forekommer ganske sjeldent, sier vakthavende meteorolog, Gjermund Hagen, ved Meteorologisk institutt.

Enkelte vindkast kan komme helt opp i 35 til 40 meter per sekund. På øya Hekkingen er det målt 38 sekundmeter vind i kastene.

– Det er uvanlig mye vind, så folk må feste gjenstander som kan fly av gårde eller ryddes inn om mulig, sier Hagen.

Også hurtigbåtterminalen på Finnsnes i Troms merker de kraftige bølgene. Foto: Arild Moe / NRK

Vind løsnet takplater

Flere hurtigbåter er innstilt i fylket, blant annet er hurtigbåtlinjen mellom Tromsø og Harstad innstilt i hele dag på grunn av uværet. Ullsfjordferga mellom Svensby og Breivikeidet er også innstilt.

Også Kvænangsfjellet er stengt på grunn av uværet.

Tidligere torsdag var det også kraftig vind i Nordland. Den sterke vinden førte blant annet til at takplater på et bygg i Sjøgata på Andenes i Nordland løsnet. Flere fergesamband i Nordland ble innstilt på grunn av den sterke vinden. Det var kolonnekjøring på E6 over Saltfjellet, og Hadselbrua ble stengt.

Det opplyses at den sterke vinden vil bevege seg lenger nordover utover ettermiddagen.

Vil avta i løpet av kvelden

Meteorologen Gjermund Hagen kan fortelle at uværet vil roe seg allerede i løpet av torsdag kveld.

– Det er nok siste del av ettermiddagen og første del av kvelden hvor vi venter mest vind. Da særlig i Nord-Troms og Vest-Finnmark, sier Hagen.

Han forteller også at det ikke er snakk om mer farevarsel frem i tid.

– I tillegg blir det nok ikke vanlige januar-temperatur fremover. Det blir litt kaldere, men det blir noen mildere perioder enn det som er vanlig, sier han.