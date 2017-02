Jamal Qureshi har tro på at Svalbardi skal selge godt verden over. Foto: Svalbardi

– Vi satser på to markeder. Det ene er det rene luksusmarkedet. Det andre er dem som ønsker å kjøpe noe til spesielle anledninger, eller kanskje en spesiell gave å ta med seg fra Svalbard, sier grunnlegger og hovedinvestor for Svalbardi, Jamal Qureshi.

Per i dag selges vannet kun i utvalgte butikker på Svalbard, da for 400 kroner for 0,75 liter, og via selskapets nettside for 70 euro, eller 620 kroner.

I forrige uke startet de salget kjøpesenteret Harrods i London, som foreløpig eneste salgssted utenom Longyearbyen.

– Vi har startet salget i det små, og foreløpig har det gått greit. Men vi satser på at salget tar seg opp når vi får landet avtalene vi jobber med inn mot andre internasjonale distributører, sier Qureshi.

Ideen kom på tur

I 2013 var forretningsmannen med norsk mor og pakistansk far på backpackertur i Nord-Norge, og tilbrakte noen dager på Svalbard.

– Som så mange andre ble jeg forelsket i Svalbard, sier Qureshi, som nå bor i Longyearbyen.

Det var da han kom på tanken om å selge vann fra Svalbard.

– Jeg ville selv ta med meg noe eksklusivt hjem. Da vi var på isbretur spurte jeg om det var mulig å drikke smeltevannet. Det var da tanken slo meg, og da jeg kom hjem begynte jeg å analysere markedet for et slikt eksklusivt produkt.

– Mange ser på det som bare ei flaske vann, men det er jo noe mer. Folk betaler gladelig så mye for en suvenir fra Longyearbyen, og en del av kjøperne sier at de kjøper Svalbardi mye på grunn av flaska, sier han.

Svalbardi har allerede vunnet flere designpriser for flaska si. Foto: Svalbardi AS

Klimafiendtlig?

Men Svalbardi får også kritikk. Produksjon og salg av vann en stor kilde til forsøpling. Ifølge den veldedige organisasjonen The Water Project blir bare én av fem vannflasker resirkulert.

I tillegg mener kritikerne at det er respektløst å selge et produkt fra et av de mest uberørte naturområdene i verden for store summer, samtidig som flere hundre millioner mennesker lever uten reint vann.

På Svalbardis egen blogg skriver vannprodusenten mye om den urørte naturen på Svalbard, og hvordan klimaendringene påvirker naturen der oppe. Selskapet er også sertifisert som en nullutslippsbedrift av Carbon Neutral.

– Vi jobber veldig hardt for å drive bærekraftig. Vi får eksterne aktører til å vurdere produksjonen vår, og vi støtter flere prosjekter blant annet i Kina (vindkraft) og Uganda (reint vann). I tillegg prøver vi å informere folk om Svalbard, og hvor viktig Svalbard er når det kommer til kunnskap om klimaendringene, sier Jamal Qureshi.

– Når det kommer til produksjonen vår produsere vi i såpass liten skala at det ikke har noen påvirkning på naturen. I tillegg bruker vi bare isblokker som har løsnet fra breen og vil smelte uansett.

Bør se på andre næringer

Likevel kommer det reaksjoner fra miljøhold. I Greenpeace mener de at det nok har gått litt fort i svingene når det hevdes at produksjonen ikke har noen påvirkning på naturen, tror Halvard Raavand, som er havrådgiver i Greenpeace.

– Klimaregnskapet bak flaskevann er problematisk, mener Halvard Raavand i Greenpeace. Foto: Greenpeace

– I utgangspunktet er det bra at man ser på nye næringsmuligheter på Svalbard, for det er åpenbart at øygruppen må bort fra kullkraftproduksjonen. Men man bør satse på næringer som er bærekraftige og kan vare i lang tid fremover, sier Haavand.

Han sier at det er ekstra forurensende å legge vannproduksjonen så langt unna markedene, og påpeker i tillegg at båten som samler inn isen er drevet av fossilt brennstoff.

– Klimaregnskapet bak flaskevann er problematisk, kanskje spesielt på Svalbard der vannet må fraktes langt for å nå markedene sine, sier Haavand.