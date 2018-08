Seks enkle pengetips som får studielånet til å vare lenger

Går det mye i havregryn og stekt ris de siste dagene før stipendet tikker inn på kontoen?

Selv om dagens studenter får mindre utbetalt i lån og stipend enn generasjonene over, er det flust av muligheter for å bruke penger på det du faktisk vil, og ikke bare husleie og mobilregning.

Her er noen gode råd og tips fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen i Sparebank 1 Nord-Norge.

Og det er ikke så mye som skal til.

1. Skaff deg en fryseboks

Fryseboksen er noe av det viktigste en student kan eie, mener forbrukerøkonomen.

– Så når bestemor spør deg om det er noe hun kan hjelpe deg med, svar gjerne at du ønsker deg en fryseboks, sier Tofteng.

Å lage middag til kun en person lønner seg sjeldent, legger hun til, og sier det er masse penger å spare på å skaffe seg en fryseboks. Da kan man lage store porsjoner middag, man kan fryse ned til senere måltider.

2. Bli prisbevisst

Ifølge Tofteng har mange foreldre blitt for dårlige til å fortelle barna hva ting faktisk koster, noe som gjør at mange får sjokk når de skal ut å bruke egne penger på mat. Særlig kan prisen på ost være en ubehagelig opplevelse.

Linda Tofteng Eliassen mener man fint kan ta seg råd til konserter og ferie, som student. Foto: Marit Garfjeld / NRK

Å bli bevisst på priser er derfor et godt råd.

– Visse matvarer kan koste så mye som syv ganger mer hvis du velger ett merke, sammenlignet med andre. Sånne type ting kan være nyttig å lære seg, forteller hun.

Følg også med på tilbud. Dopapir er en gjenganger på tilbudshylla, og her kan masse penger spares inn.

– Jeg pleier å si det på denne måten: Vil du tørke deg i ræva med en 100-lapp, eller med en 50-lapp?

3. Dropp den siste ølen

Er du en av dem som plasserer deg i baren minutter før ølsalget stenger, for å sikre deg en siste festdrikk for kvelden? Da er du ikke alene.

Men ifølge Tofteng kan man fint droppe denne ølen. Etter en lang kveld på byen, er det sjeldent den siste ølen utgjør noen stor forskjell på noe annet enn lommeboka.

– Jeg snakket med en student som hadde regna på hvor mye penger han kunne spart hvis han bare droppet den siste ølen, i løpet av mange kvelder i studietiden. Det var ganske høyt.

4. Bruk sosiale medier

Instagram er proppfull av personer og sider med tips til hvordan man lager god mat til en billig penge. Disse sidene kan være svært nyttige for studenter.

I tillegg finnes det ulike apper man kan laste ned på telefonen, der du kan skru på varsler og få beskjeder om når de ulike butikkene har tilbud.

– Og her kommer fryseren inn i bildet igjen. For når det da er tilbud på for eksempel kjøttdeig, så er det masse penger å spare på å kjøpe inn seks pakker som du fryser ned.

5. Finn lommetyvene

Og det er mange av dem. Pengene du bruker, men som du ikke tenker over at du bruker, fordi det enkelte beløpet ikke er så stort.

For eksempel lunsjen i kantina. Bruker du 100 kroner på lunsj hver dag, og ganger det med antall skoledager i året, si rundt 200 dager. Da har det fort gått 20 000 kroner i året.

Eller snus. Snuser du en boks om dagen, koster det deg faktisk over 30 000 i året.

6. Få oversikt

Budsjett er ikke det festligste man kan drive med. Men her er det store summer å spare, sier Tofteng.

– Oversikt er nøkkelen. Bruk ti minutter på å danne deg et bilde av inntekter og utgifter, så ser du raskt hva du har å rutte med.

Mange har kanskje god oversikt over penger som går til husleie og strøm, mens Netflix, mat, mobilabonnement, Spotify og månedskort kanskje glemmes i oversikten.

– Ellers vil jeg jo si at det ikke er meningen at man ikke skal ha det gøy i studietiden. Snarere tvert imot, så handler det jo om hvordan man skal kunne ha det gøy.