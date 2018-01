Se video: Bussjåfører i heftig krangel foran passasjerene

Driftssjef i Nobina, Magnar Nilssen er klar på at dette ikke er akseptabel oppførsel.

– Du skal ikke forlate din egen buss med folk i, for å oppsøke en kollega og starte en diskusjon. Dette er verken i tråd med våre retningslinjer eller våre verdier. Slik oppførsel får naturligvis en personalmessig oppfølging.

Det blir en personalsak av dette, og så håndterer vi det deretter. Magnar Nilssen

Mandag ettermiddag var NRK-medarbeider, Caroline Rugeldal passasjer på en halvfull 28-buss mot Solligården fra Tromsø sentrum, da to Nobina-sjåfører havnet i det som etter hvert ble en heftig krangel.

– Det var rimelig spesielt å se to bussjåfører i en så eskalert situasjon, inne i en låst buss. Føreren som kom inn i bussen var svært høylytt og fysisk mot den andre bussjåføren, forteller Rugeldal.

Magnar Nilssen sier de ser alvorlig på slik oppførsel. – Det er ikke slik våre sjåfører skal oppføre seg når de er i jobb og i tjeneste for Nobina, sier Nilssen da han ser videoen. Foto: Hans L. Andreassen / NRK

– Han var harmdirrende

Da buss 28 stoppet ved Pyramiden kjøpesenter i Tromsdalen, kom plutselig bussjåføren fra buss 26 som hadde parkert bak, inn i bussen foran, og snakket høylytt.

– Den beste beskrivelsen jeg kan gi, var at han var harmdirrende. Han var tydelig sint, høylytt og pekte med pekefingeren advarende til sjåføren av buss 28 mens han sa at han burde passe seg, sier Rugeldal.

Og herfra bare eskalerte situasjonen.

– Jeg sa ifra til føreren av buss 26 at han ikke kunne komme inn bussen og nærmest true en sjåfør fra samme selskap, men han fortsatte å kjefte høylytt på sin kollega i buss 28. Da anså jeg situasjonen slik at det ikke var smart å blande seg ytterligere inn i det som pågikk.

Slik jeg oppfattet det som ble sagt da han først kom inn i bussen, var at han var rasende fordi han nesten hadde kjørt inn i 28-bussen ved Tromsbrua. Caroline Rugeldal

Ringte politiet

– Slik jeg så det fra min plass, satt føreren av buss 28 rolig på setet og ba den andre sjåføren roe seg ned, og sa at han ikke bare kunne komme inn i bussen som var full av folk, sier Rugeldal som satt på setet bak sjåføren.

Bussdøra gikk etter hvert igjen, og sjåføren av buss 26, og alle passasjerer var dermed stengt inne i bussen. Videoen viser at begge sjåførene ringer etter bistand.

Den viser også at den ene føreren flere ganger legger seg over kollegaen i førersetet, i et forsøk på å nå knappen for å åpne døra, mens sjåføren på setet snakker med politiet. Til slutt bryter sjåføren av buss 26 opp døra foran med makt, og kommer seg ut.

– Jeg snakket med to unge passasjerer som satt langt frem i bussen, og som sa at de ble redde. En ung jente sa til meg at hun oppfattet oppførselen som truende, sier Rugeldal.

Driftssjef i Nobina, Magnar Nilssen forteller at de har startet behandlingen av saken, men at de ikke er ferdige.

NRK viser Nilssen videoen onsdag ettermiddag.