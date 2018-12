Se video fra den dramatiske redningsaksjonen her

Redningsmennene på Sysselmannens helikopter fikk en krevende oppgave da tråleren Northguide grunnstøtte ved Hinlopenstredet nord på Svalbard fredag ettermiddag.

For mannskapet på 14 ble det noen dramatiske timer. Hovedredningssentralen for Nord-Norge fikk første nødmelding fra fartøyet klokken 13.22. Da var det ingen andre båter i nærheten.

Stedet der tråleren grunnstøtte ligger langt unna folk og det er ifølge politiet vanskelige kommunikasjonsforhold i området.

Tok en time

10 personer ble tatt om bord i det første helikopteret rundt klokken 15. En time etter kunne Hovedredningssentralen melde at hele mannskapet var evakuert.

De evakuerte ble tatt hånd om av Sysselmannens kriseteam i Longyearbyen.

– Det er mange mennesker som har gjort en fantastisk innsats og som nå gjør at vi har alle 14 vel tilbake i Longyearbyen. Dette kunne gått mye verre, sier sysselmann Kjerstin Askholt til NRK.

– Det har vært en fantastisk innsats fra Sysselmannen og teamet, vi er dypt takknemlig. Det viktigste for oss er at folk er berga, det er en lettelse å få den bekreftelsen, uttalte daglig leder Arne Birkeland til NRK rett etter at hele mannskapet var evakuert.

Frykter lekkasje i naturreservat

Nå gjenstår bergingen av den 47 meter lange og 1775 bruttotonn tunge båten, som ifølge Kystverket har en last på om lag 330 tonn marin diesel. Båten ligger nå i fjæra i et natturreservat.

– Det er en veldig ugunstig situasjon. Vi håper å få en plan på plass raskest mulig for å få fjernet havaristen. Det som er den store faren er at det begynner å lekke olje og andre ting som er på båten – i et område som er svært sårbart, sier Askholt.

Det er Kystverket som har ansvaret for forurensningsdelen, mens rederiet har ansvaret for gjennomføringen. Askholt opplyser at rederiet vil få et pålegg fra Kystverket. Sysselmannen vil i den forbindelse bistå med ressurser og fagkompetanse.

Det haster ifølge Askholt å få fjernet båten, fordi isen er i ferd med å tette seg rundt båten.