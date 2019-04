SE DIREKTE: Stor tank raser sammen

Den store ståltanken inneholder flytende fiskefôr og tilhører selskapet Tromsø Fiskeindustri.

Tanken er en del av et større tankanlegg som ligger ved den svært trafikkerte Stakkevollveien på Tromsøya i Tromsø.

Veien har vært stengt siden mandag kveld da de første faremeldingene om tanken kom. Et stort område rundt tanken er også sperret av, men det er ikke fare for at mennesker blir skadet.

Svært illeluktende

Mannskapene sier de nå har kontroll, og at det jobbes med å tømme tanken med det svært illeluktende innholdet.

Det har kommet svært mye snø i Troms de siste dagene, og det er trolig de store snømengdene har ført til tankkollapsen. Det er også mildvær i vente, noe som gjør at snøen blir ekstra tung.

– Vi har vært bekymret for at det skulle renne silasje ut på hovedveien. Nå er vi bare konsentrert om en ting; og det er å forhindre at det kommer utslipp til det ytre miljøet, sier sjef for Tromsø Fiskeindustri, Jens Petter Jøstensen.

Mannskapene har gjennom hele natta jobbet med å tømme tanken.