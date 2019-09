SE DIREKTE: Kraftig brann i russisk tråler i Tromsø – Politiet advarer mot farlig røyk

– Vi har fått 29 personer fra den brennende båten til UNN. Det ser ut som at de fleste kan skrives ut, men to eller tre må bli her til observasjon, sier katastrofeleder Marit Lind.

Slokningsarbeidet er så vanskelig at det kan bli aktuelt å la båten brenne ned.

– Det er vanskelig å komme til der det brenner, så brannen sprer seg bakover i båten. Det er gasser om bord som kan eksplodere. Vi jobber nå med å få festet en vaier til båten i tilfelle den må slepes fra kai. Vi ber også innstendig om at folk holder seg unna det eksponerte området, og at de holder vinduer lukket, sier innsatsleder Knut Slartmann.

En båt med vannkanon er kommet til Breivika og skal bistå slokningsarbeidet.

Evakuering av området vurderes fortløpende av brannmannskapet.

Tråleren hadde et mannskap på 29. Klokka halv ett onsdag ettermiddag melder politiet at de nå har kontroll på samtlige av dem.

12 av mannskapet ble sendt til legevakt med mulige røykskader.

Innsatsleder Knut Slartmann. Foto: Oda Viken / NRK

Brannen fører til kraftig røyk som sprer seg nordover. Politiet bruker drone for å få bedre oversikt.

Tråleren eies av Karat Group i Murmansk.

Hydraulikkolje og trålposer i baugen av tråleren skal ha tatt fyr.

En russisk tråler brenner i Breivika havn i Tromsø. Foto: Jørn Inge Johansen

Personer som oppholder seg i umiddelbar nærhet, er evakuert på grunn av røyken.

Politiet ber også folk som bor i området Tromsøya nord om å lukke vinduer, og ikke eksponere seg for røyk.

Kraftig røykutvikling i trålerbrannen. Foto: Torgeir Skeie

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge er det satt av en stab etter brannen.

Politiet fikk melding klokka 10:59 om at det var brutt ut brann i tråleren.

NRKs Oda Viken rapporterer fra Breivika havn i Tromsø.