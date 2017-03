Savnet mann funnet i Indre Troms

Det kan være årsaken til at mannen ikke har fått gitt avtalte meldinger til familien.

I god behold og fortsetter turen

Mannen ble funnet i god behold og har ikke behov for hjelp.

– Det er godt vær i området der mannen ble funnet, like ved Dærtahytta, sier Siri Ellingen ved operasjonssentralen hos politiet i Troms. Til tross for dårlig dekning for mobiltjenester har vi fått beskjed om at mannen fortsetter turen Norge på langs.

Politiet satte i morgentimene i verk leiting i samarbeid med Øverbygd fjellredningstjeneste for å spore opp mannen som har vært savna siden mandag den 13. mars.

Mannen i slutten av 20 åra fra Sørlandet er på tur langs Norge, sier Siri Ellingensen til NRK. Hun berømmer innsatsen til leitemannskapene og sier oppdraget gikk raskt fordi de fikk uvurderlig hjelp fra forsvarets helikopter.

Ble funnet av forsvarets helikopter

I tillegg til gruppa med snøskutere ba politiet også om assistanse fra forsvaret som stilte med et helikopter i leitinga. Det var altså dette som fant mannen.

Politiet fikk savnetmelding som gikk ut på at han var på vei fra Rostad mandag. Han skulle gå sørover mot Altevann.

Det søkes etter mannen i Indre Troms. Han var på vei retning Altevann. Foto: NRK

Leitinga er satt i verk i samråd med Hovedredningssentralen.

Mannen skulle kontakte familie på faste tidspunkt, men har ikke gitt lyd fra seg siden mandag. Han har også en form for nødpeilesender med seg på turen. Det er ikke mottatt signal fra denne.

Skriver blogg fra turen

I sine egen blogg fra turen skriver sørlendingen at han er ute på en tur som er beregna til å vare i fem måneder. Han skriver at været i nord har overrasket. Turen startet han fra Nordkapp for en tid siden. Med lite snø og mye vind har været vært veldig ustabilt. Hensikten med turen er at han vil ha med seg alle sesongene vi har.

– Man kan ikke sammenligne vinteren her i nord med den sørlandske, så dette er veldig gøy, skriver han.

Mannen i slutten av tjueåra vil også inspirere flere unge til å ta turen ut. Han ønsker at flere skal oppleve den vakre naturen Norge har å by på.

– Om bare 2–3 personer ønsker å oppleve naturen etter de har fulgt meg, er oppdraget mitt utført, forteller 28-åringen om turen Norge på langs.