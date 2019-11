– Nå har vi prøvd å hjelpe de ned i lang tid. Vi har vært opp med helikopter for å se om vi kunne heise de ut. Dessverre var værforholdene for vanskelige, sier sauebonde Alvin Berntsen.

På sensommeren gikk en sau med to lam litt lenger opp i fjellsiden i Tromvika på Kvaløya i Tromsø, enn vanlig. De klarte ikke å finne veien tilbake.

– Vi hadde et håp om at de ville klare å komme ned igjen. Men plutselig kom snøen, sier Berntsen.

Flere redningsforsøk

For tre uker siden kom det et stort snøfall over Troms fylke. Det resulterte i at sauen og lammene ble fanget blant snømassene. Uten mat og mulighet til å bevege seg rundt.

Flere forsøk er gjort på å redde ned dyrene. Men uten hell.

– Vi har snakket med erfarne fjellklatrere. Kanskje de kunne dra opp. Men på grunn av rasfare lar ikke det seg gjøre. Vi har også vært oppe med helikopter for å prøve å løfte dyrene ut, sier han.

Håpet var å legge dyrene i en pose for å så fly de ned med helikopter. Men dette lar seg ikke gjøre med den helikoptertypen de brukte.

En siste utvei var å avlive dyrene fra helikopteret. Men på grunn av bestemmelser har ikke Berntsen og de andre lov til å skyte dyr fra lufta.

– Går en pinefull død i møte

Nå sier bonden, som har drevet med sau i over 40 år, at det ikke er noe mer de kan gjøre.

– Dette er en ufattelig dyretragedie, og de går en pinefull død i møte. Vi har prøvd å kontakte myndighetene for å få bistand, men har fått i svar at det er ikke er ressurser til å redde sau i fjellet.

– Vi har gitt opp, sier han.