Satte seg selv i fare for å redde elgku fra drukningsdøden

Tirsdag morgen ble Frank Nesvik fra Øverbygd i Målselv kommune involvert i en dramatisk redningsaksjon i elva like nedenfor huset hans.

Dagens helt: Frank Nesvik. Foto: privat

– Jeg skulle kjøre jenta mi på jobb, og gikk ut for å starte bilen. Da hørte jeg noen lyder som kom fra grillstua nede ved elva. Det lød et brak, så lyder av noe som jobbet febrilsk ved isen, forteller han.

Nesvik løp ned til elva, og så med en gang at ei stor elgku hadde gått gjennom isen.

Holdt hodet over vannet

Han var rådsnar. Å dra ei 250 kilos elgku opp fra en råk er ikke en jobb for en enkel mann som veier en femtedel av kua, så først ringte han viltnemda i Målselv for å få hjelp. Deretter fikk han sikret elgkua med å slå ei line rundt halsen på henne for å unngå at vannet dro henne under.

Nils Nordmo er ettersøkspersonell i Målselv viltnemd, og en av de to som kom til unnsetning. Da jobbet elgkua hardt for livet i det kalde, dype elvevannet.

– Elgkua var urolig og stod på bakbena for å holde hodet over vannet. Hun ville trolig druknet om hun ikke fikk hjelp, sier Nordmo.

De lurte to tauløkker rundt halsen på henne. Deretter startet tung jobb med å hjelpe elgkua til å få klovene opp på isen så hun selv kunne hjelpe til med å dra seg på sikker is.

– To av oss stod foran og dro i tauene, mens en sto bak og forsøkte å jage henne opp. Hun la hodet på isen for å hvile, og trengte å bli jaget for å klare å hjelpe seg selv til å komme opp på isen, sier Nordmo.

Elgkua var sint

Etter en halvtimes iherdig innsats gikk det, og elgkua karet seg våt og sliten opp på isen.

Samtidig var det da dramatikken for de tre redningsmennene startet. De visste at hun kunne komme til å angripe dem.

– Hun var ikke blid på oss da hun kom opp, ørene lå strøket bakover av sinne. Men hun var heldigvis rolig og holdt seg på avstand. Så snudde hun seg og gikk av gårde uten å angripe, sier Frank Nesvik.

Kald, våt og sint - men til alt hell var det så mildt at hun vil klare seg etter det ublide møtet med Målselva. Foto: Frank Nesvik

Om hun hadde angrepet, hadde ettersøkspersonellet trolig avlivet henne. Slike oppdrag drar de ikke på uten å ha våpen med seg.

Nils Nordmo sier at den raske responsen til Frank Nesvik trolig reddet livet til elgkua.

– At vi kom så fort til unnsetning hadde mye å si. Som oftest ender det med at vi må avlive dyr som har gått gjennom isen, sier Nordmo.