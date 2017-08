Satser 300 millioner på turisme: – Men vi må tenke mer enn senger

Tall fra Nordnorsk reiseliv viser at de første seks månedene i år – altså til og med juni – har det vært vel 1,7 millioner overnattinger i landsdelen.

Det er nesten 75 000 flere enn fjorårets tall, en økning på fem prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på én prosent. Foreløpige tall viser at Senja har større turistvekst i sommer enn resten av Troms for øvrig.

Ole Henning Fredriksen, leder ved reiselivsanlegget Hamn i Senja og også styreleder for vintersatsinga på turisme i Troms, er opptatt av at strategien må være å utvide sesongene:

– Vi har sannsynligvis bare starta på utviklinga når det gjelder helårsturisme, framholder Fredriksen.

– Ikke bare senger, men også kvalitet og rasteplasser, mener Ole Henning Fredriksen ved Hamn i Senja. Foto: NRK

97 prosent belegg

Hamn drives allerede helårig og har så mye gjester – faktisk opp mot 97 prosent belegg – at de nå bygger ut med 16 suiter og et anlegg for nordlysopplevelser på holmene ut mot storhavet for totalt 16–17 millioner kroner.

Fredriksen viser til målsettinga man hadde om ei verdiskaping på 1 600 kroner per gjestedøgn i Troms for noen år siden. Nå nærmer man seg 3 000 kroner i verdiskaping.

Gjestene i Hamn kommer fra hele verden, men mest fra Nederland, Belgia, Frankrike, Tyskland og Asia.

Hamn i Senja, her med Kongeskipet på besøk for noen år siden, bygger ut for 17 millioner kroner. Foto: Torill Ustad Stav

Hamn-sjefen er likevel opptatt av at reiselivsnæringa ikke bare satser på kvantum, altså flere senger:

– En del av turismen kommer enten vi vil eller ikke. Nå er fricamping og bruk av naturen der det ikke er tilrettelagt, i ferd med å bli et problem på noen områder. Det må legges til rette med gode toalettforhold og rasteplasser. Ellers så kan det komme ut av kontroll, mener Fredriksen, og tenker spesielt på Ersfjordstranda der det kan være opptil hundre telt på gress- og lyngslettene.

Ersfjordstranda i Berg med Gulldassen. Der kan det være fricamping med opp mot ett hundre telt, et lokalt problem, mener Ole Henning Fredriksen. Foto: Arild Moe / NRK

Fredriksen mener Ersfjordstranda har utviklet seg til å bli et lokalt problem med både mange turister og lokalbefolkning på godværsdager.

Stor optimisme i næringa

Line Miriam Sandberg, reiselivssjef for Senja og Dyrøy, melder om stor optimisme i næringa.

– Det er ikke feil å si at det er planer om nyanlegg og utvidelser for 250–300 millioner kroner, sier hun.

Sandberg er forsiktig med å lekke planer hun vet om, men hotellprosjektet Husøy-reder Rolf Bjørnar Tøllefsen har er inne i det tallet med 200 millioner, så er Hamn der med sine 17 millioner. Det er kjent at Frovåg havfiske på Sør-Senja bygger ut, og så kan det komme et annerledes prosjekt i Botnhamn på Nord-Senja, med gjester som vil koble vekk moderne digitalt liv.

Infrastruktur må på plass

Neste uke møtes politikere fra Midt-Troms for å arbeide videre med en næringsplan for regionen. Der er reiseliv en av tre satsinger.

– Det er positivt at man går sammen i hele Midt-Troms for å utvikle destinasjonen. Det er mye infrastruktur som skal på plass for at vi skal lykkes, sier Ole Henning Fredriksen i Hamn i Senja.

