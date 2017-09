SAS setter opp ekstraflyging for kreftpasient

– Hver dag frakter vi pasienter i helseøyemed tilsvarende tre Boeing-fly. At vi har kansellert mange flyginger som følge av streiken er tragisk. Særlig for dem som er avhengig av fly for helsa sin del, sier kommunikasjonssjef i SAS, Knut Morten Jensen.

I natt ble SAS-streiken avblåst, da partene ble enige 14 timer på overtid. Likevel er rundt 100 avganger fortsatt innstilt før selskapet får trafikken i vanlig gjenge i løpet av ettermiddagen. Til og fra Tromsø gjelder det åtte flyginger.

– Vi har valgt å sette inn ekstrafly for å lette på trykket. Et av de flyene er satt inn til å fly fra Longyearbyen til Oslo, blant annet for å frakte en kreftpasient, sier Jensen.

Det er totalt 113 passasjerer om bord på flyet.

– Har vi mulighet til å prioritere passasjerer som er avhengig av å fly på grunn av helsemessige årsaker, så gjør vi det. I dag var det viktig å få den avgangen fra Longyearbyen til Oslo, sier Jensen.

– Møt opp på flyplassen

Han oppfordrer passasjerer til å forholde seg til de avgangene de har fra før, og å møte opp på flyplassen.

– Vi setter som sagt opp ekstrafly på flere destinasjoner, i tillegg er det nok en del som har planlagt å ikke reise, men som ikke har avbestilt billetten sin. Da kan det være muligheter for å få plass på fly, sier han.

Lisbeth Nygård (til venstre), Ragnhild Nygård Sved og Solrun Konradsen hadde møtt opp på flyplassen i Tromsø torsdag morgen.De hadde først fått beskjed om at flyet deres var kansellert. Men da de kom til flyplassen fikk de beskjed om at det kanskje var feil. Nå viser det seg at flyet skal gå likevel, og det blir jentetur. Foto: Caroline Rugeldal / NRK

– Visste ikke noe om det

På Tromsø lufthavn møtte det tyske paret Mattias Sachse og Simone Kruger opp i god tro i dag tidlig. De hadde ikke fått med seg streiken i SAS, men slipper heldigvis store konsekvenser.

– Alt vi har fått beskjed om er at vi må booke om bagasjen når vi kommer til Oslo. Vi håper det går greit, for vi har ikke så god tid til neste fly, forteller de.