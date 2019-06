SAS bryter samarbeid med Innovasjon Norge etter Sommarøy-bløffen

– Det er beklagelig. Men innledningsvis har vi hele tiden hatt en forståelse av at dette var en genuin og sann historie fra Sommarøy som utgangspunkt, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.

Knut Morten Johansen sier SAS har sett de kritiske kommentarene, og hørt Innovasjon Norge sterkt beklage at det ikke var bekjentgjort hvem som var avsender av kampanjen.

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen sier de var tiltenkt en synlig rolle senere i kampanjen. Foto: Astri Husø / NRK

– I lys av det har vi besluttet å innstille vår del av kampanjen i felles forståelse med Innovasjon Norge.

Han forteller at deres jobb i denne sammenheng ikke fikk startet, og at SAS ikke var påbegynt det som skulle være selskapets rolle i kampanjen.

«Ikke et reelt ønske»

22. mai sender Innovasjon Norge en e-post til Næringsdepartementet med tre ulike reiselivsideer de gjerne vil ha ministeren med på. NRK fikk tilgang på e-posten onsdag. En av ideene blir presentert slik:

«Forslag til stunt: Innovasjon Norge og SAS skal lansere en kampanje – våre brands blir ikke frontet – hvor innbyggerne på Sommarøy ikke ønsker å forholde seg til tiden siden det er sol døgnet rundt. En kampanje for å vise en ny side av midnattssola.»

Videre står det at de ønsker en video der ministeren deltar, der de vil vise at Sommarøy ønsker å "formalisere" det.

«Det er ikke et reelt ønske men en ny måte å fortelle utenlandske besøkende om midnattssola.»

Tirsdag denne uken kunne NRK fortelle at det som så ut som et ønske fra Sommarøy om å bli tidsfri sone egentlig var et PR-stunt fra Innovasjon Norge for å få flere turister til Nord-Norge.

Onsdag beklaget administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli at de ikke hadde vært åpen om at det var en kampanje styrt og delvis gjennomført av dem. Og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har beklaget hans og departementets håndtering.

Primus motor for å utvikle og realisere kampanjen lokalt var Sommarøy-innbygger Kjell Ove Hveding. Han sa til NRK onsdag at innbyggerne som har deltatt i stuntet står inne for budskapet om å ta tiden tilbake på Sommarøy. Men at han beklager dersom han har vært utydelig på at ideen egentlig kom fra Innovasjon Norge.

Bygda i Troms med rundt 300 innbyggere har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Ulogisk å ikke fronte merkevaren

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen sier til NRK torsdag at de opprinnelig var tenkt en mer synlig rolle i en senere fase av denne kampanjen for å skape reiseliv rundt midnattssolen.

Johansen forklarer at SAS synes det var naturlig å være med i kampanjen fordi det så ut som god markedsføring for landsdelen, som selskapet gjerne identifiserer seg med.

– Starten for ideen og regien for det hele har Innovasjon Norge hatt. Jeg vet ikke startdatoen for når vi ble koblet på, men det er naturlig at vi blir koblet for markedsføring av Norge internasjonalt. Vi flyr på tre kontinent. Vi er involvert i en rekke engasjement for positiv profilering på internasjonale arenaer.

Når det gjelder formuleringen i e-posten fra Innovasjon Norge om at deres merkevare ikke skal frontes, sier Johansen at det er ulogisk å tenke at SAS ikke ville bruke sin merkevare i en slik kampanje.

– Det er ikke en e-post som har kommet fra oss, og som vi har vært involvert i. Men jeg tror alle forstår at når det gjelder flyreiser internasjonalt og inn til Norge så vil vi definitivt vise vår merkevare. For det er nettopp SAS som flypartner her som gjør det mulig å fly til Nord-Norge.

NRK har gjort flere forsøk på å få Innovasjon Norge til å kommentere saken, men har foreløpig ikke fått svar.