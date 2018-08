Sander (13) starter lokallag for Unge Høyre – kjemper for lenger skoledag

– Gulroten er at de som blir med, får et eksklusivt møte med Erna Solberg, sier 13-åringen, og håper andre engasjerte ungdommer kjenner sin besøkelsestid.

For det er til helga det skjer. Da samles lokale og sentrale politikere til debatt på kaikanten under Husøydagan. Både statsminister Erna Solberg og den nybakte fiskeriministeren, Harald Tom Nesvik, deltar.

Husøydagan er blitt en kjent arena for politiske diskusjoner. Til helga blir det debatt på kaikanten og stiftelse av Senja Unge Høyre. Foto: Linda Pedersen / NRK

Sjøl har Sander planen klar.

– Jeg skal snakke med Erna om veier. Veiene her på Senja er smale, svingete og humpete. For oss som må kjøre nesten daglig til Finnsnes for å være med på treninger og fritidsaktiviteter, er det en belastning. For ikke å snakke om fiskeindustrien. Det fraktes store mengder fisk herfra daglig, sier den veltalende 13-åringen.

Ble kjendis

I 2009 ble hele Norge kjent med Sander i TV2-serien «Da damene dro» fra Husøy i Senja. Da skulle toåringen slutte med bleier, og pappa Rolf-Bjørnar fikk ansvaret alene mens kona reiste til Syden med de andre damene på øya. Samtalene mellom far og sønn ble noen minneverdige tv-øyeblikk, og ennå i dag blir Sander kjent igjen av tv-publikummet.

Men nå håper unggutten at politikken han står for som vil få fokuset framover. For han er opptatt av å bli hørt.

– Ungdommen er framtida. Det er vi som skal styre landet. Da er det å komme tidlig inn i politikken, superbra, sier han.

Om det er Høyre som er det rette partiet for han i all framtid, gjenstår å se.

– Det er i hvert fall det partiet jeg begynner med og som jeg kjenner best siden pappa er med der, sier Sander.

Rolf-Bjørnar Tøllefsen er glad for at sønnen Sander er politisk engasjert. Foto: Linda Pedersen / NRK

Stolt far

Pappa Rolf-Bjørnar, som sitter i Lenvik kommunestyre for Høyre, er stolt over den ivrige gutten sin. Det blir mange politiske diskusjoner ved middagsbordet, forteller han.

– Sander har vært opptatt av politikk siden han var liten, og mast om å få dra på samlinger i Unge Høyre. Vi har måttet forklare at de andre nok var en god del eldre enn han, men nå tenker vi at det er på tide å sende han av gårde, så får han se og lære.

I 2012 traff Sander Tøllefsen Erna Solberg første gang. Til helga skjer det igjen, og da vil 13-åringen diskutere samferdsel med statsministeren. Foto: privat

Fanesak

Og det er ikke bare samferdsel Sander bryr seg om. Han er også opptatt av skolepolitikk og forebygging av mobbing. På ett område er han ikke helt enig med ungdomspartiet sitt. 13-åringen fra Husøya er nemlig imot lekser.

– Jeg syns at vi heller skal ha en halvtime lenger skole. De fleste unge i dag har treninger eller lyst til å henge med venner på fritiden. Derfor bør leksene vekk, sier han.

Leder i Troms Unge Høyre, Benjamin Furuly, synes det er stas at den nye Senja-kommunen får sitt første ungdomsparti til helga. Foto: Petter Strøm / NRK

Benjamin Furuly (22) er leder i Troms Unge Høyre. Han gleder seg til å komme til stiftelses møtet på Husøya lørdag.

– Med Sander setter vi rekord i Troms i forhold til hvor unge de er når de stifter lokallag. På Svalbard i fjor var det to fjortenåringer og en femtenåring som tok initiativet. Og når det gjelder dette med lekser, så er det bare bra at vi utfordres på standpunktene våre, sier han.