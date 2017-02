– I skolebøkene i dag står det lite om samer. Det er kanskje en og annen side i norskboka eller samfunnsfagboka. Så elevene lærer ikke så mye, sier Oda Kjær Eriksen (19) fra Ørnes.

Hun studerer ved Samisk høgskole i Kautokeino, og sammen med Ole Nicklas Mienna Guttorm (20) fra Kautokeino besøker hun skoler i hele landet, og underviser elevene selv.

De er nemlig to av fire samiske veivisere. Formålet med de samiske veiviserne er å opplyse skoleelever om samisk kultur, historie og språk. Dette er det 14. skoleåret fire utvalgte samiske ungdommer får reise rundt i Norge med nettopp det oppdraget

– Det er veldig mye folk ikke vet om samer. Vi ønsker å fortelle hvordan det virkelig er, så folk ikke går rundt og tror ting som er feil, utdyper hun.

Vil fjerne fordommer

Samisk ungdom utsettes fortsatt for mange fordommer, og det er akkurat dette de unge veiviserne tar ekstra godt tak i.

– Det å være samisk ungdom er ikke noe annerledes fra annen norsk ungdom. Vi har bare en tilleggskultur. Vi har jo de samme interessene, forteller Ole Nicklas.

– Jeg har blitt spurt om vi jakter med pil og bue, ler Oda og fortsetter:

– Jeg vil spesielt fjerne fordommen om at alle bor i lavvo og eier reinsdyr! Det er ikke så mange som har rein, sier hun engasjert.

Veiviserne Oda Kjær Eriksen (19) og Ole Nicklas Mienna Guttorm (20) vil fjerne fordommer om samer. Foto: Håkon Bjørngård / NRK

Nord ikke mye bedre enn sør

Under et besøk på Kvaløya videregående skole møter de det samme som andre steder i landet.

Ole Nicklas spør klassen:

– Hva er det første dere tenker når dere hører ordet same?

Spørsmålet møtes med usikre svar og nervøs latter fra elevene.

Både Oda og Ole Nicklas har reist rundt og holdt foredrag i store deler av landet. Oda forteller at det ikke nødvendigvis er sant at folk i Nord-Norge vet mer om samer.

– I Nordland spurte en lærer om vi hadde norsk eller samisk pass. Da ble jeg litt sjokkert, fordi jeg trodde folk i Nordland kunne litt mer, men nei, sier hun lattermildt.

Ole Nicklas skyter inn:

– Det kommer veldig an på. Noen kan faktisk utrolig mye. Jeg vil si at folk her i Tromsø vet mer enn det folk i sør vet.

Begge to skal til Trondheim 6. februar for å delta på Tråante – 100-årsjubileet av samenes første landsmøte – men de to tar ikke fri av den grunn.

– Vi er så heldige at vi får delta på selve åpningsseremonien, men vi skal også på noen skolebesøk mens vi er der, avslutter Oda.