Sa hun egentlig «Nord-Norge-bygda»?

– Jeg dobbeltsjekker, kvalitetssikrer og godkjenner alt jeg skal lese i innslagene til Dagsrevyen og Kveldsnytt. Jeg stoler på meg selv og kollegaene mine, men akkurat denne kvelden ble det rot i systemet, og det ble sagt «Nord-Norge-bygda».

Det sier nyhetsanker Iselin Fjeld, som onsdag for en uke siden skulle lede den siste Kveldsnytt-sendingen før påske.

Mens hyttegjester i sør ble evakuert på grunn av diaré, var veier i Troms og Finnmark stengt og kolonnekjørt på grunn av uvær og snøskred og fare for skred. Mange var i tillegg uten strøm. Det var da Fjeld gjorde blemmen (se video øverst).

«Flere veier i Nord-Norge. EE. eeh. bygda er i kveld stengt på grunn av skred og skredfare. I Finnmark er E6 sperret ved Langfjorden mellom Nordkjosbotn og Alta etter et snøskred».

Slik startet en forfjamset Fjeld på meldingen hun skulle lese. Uten pause eller oppklaring fortsatte hun videre:

«Det er usikkert hvor lenge veien blir stengt. I Troms har bygda Oldervik utenfor Tromsø mistet strømforbindelsen på grunn av et snøskred».

Rot i teksten

Det som hadde skjedd i studiokulissene, var at det underveis i sendingen kom en oppdatering på trafikkbildet og værsituasjonen i nord. En av hennes kollegaer endret på teksten i redigeringsverktøyet som programledere bruker når de skal lese introduksjoner i TV – eller radiosendinger.

Fjeld var ikke klar over endringen som ble gjort mens hun var på direktesendt TV.

BAK KAMERA: Hvitt på svart står det skrevet hva nyhetsankrene skal si på direktesendt TV. I Fjelds tilfelle hadde noen endret på teksten i tekst-verktøyet. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

– Idet jeg skulle lese teksten, ble det feil. Det var ikke ordentlig ryddet opp, dessverre. På skjermen fremfor meg sto det «bygda» rett etter Nord-Norge, og så sto jeg der med «tunga hengende ut», smiler Fjeld.

Hun sier hun trodde det kom et navn på en bygd rett etter ordet «bygda», men det gjorde det altså ikke. Navnet var lagt inn lenger ned i teksten.

– Jeg gikk videre, og tenkte ikke mer på det før jeg ble oppringt av programlederen for Finnmarkssendinga i går. Han kunne fortelle at det har kommet en del reaksjoner.

I sosiale medier har mange uttrykt sine meninger om at Iselin Fjeld sier "Nord-Norge-bygda". Foto: Skjermdump / Facebook

Reaksjoner

For kort tid etter at Fjeld takket av for kvelden, tok det fyr på sosiale medier. Klippet som viser sekundene der Fjeld nevner «Nord-Norge-bygda» spredte seg raskt på Facebook.

I kommentarfeltene er det utsagn av både det humoristiske og det mer kritiske slaget.

På Instagram er emneknaggen #nordnorgebygda flittig brukt.

Hilde Wøhni Joakimsen håper uttrykket «Nord-Norge-bygda» lever videre, også etter påsken 2018. Foto: Sverre Houmb

Én av videoene har over 50.000 sidevisninger og over 500 delinger.

Blant dem som har kommentert bommerten, er statssekretær Line Miriam Sandberg fra Lenvik og tidligere Lotto-vertinne og programleder i NRK, Hilde Wøhni Joakimsen fra Honningsvåg.

– Flott begrep

Sistnevnte sier hun forsto at programlederen i Kveldsnytt leste feil, men at dette likevel ble tungen på vektskålen for hennes del.

– Jeg reagerte først og fremst på at uværet i nord ikke ble dekket i riksmedia. Dette var bare dråpen som fikk det til å flyte over for meg. Jeg skrev et innlegg som nå har fått mer enn 1500 reaksjoner. Det har tydelig truffet en nerve, sier Wøhni Joakimsen.

Når det er sagt, er hun strålende fornøyd med at «Nord-Norge-bygda» nå ser ut til å ha blitt et begrep.

– Jeg synes det er et flott uttrykk, som jeg håper lever videre. Det virker som at folk har tatt til sine hjerter, og jeg bærer overhodet ingen nag til programlederen.

Iselin Fjeld synes likevel det som skjedde, er litt kjipt.

– Om noen skulle være i tvil er det ikke mine geografiske kunnskaper det er noe feil med. Du får hilse nordlendingene fra Østlandet-bygda, ler hun.