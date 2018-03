Rystet over ny skredrapport: Nå vil Oddvar flytte så snart som mulig

Gruvearbeider Oddvar Theodorsen har bodd ved foten av fjellet Sukkertoppen i vel fire år, i et rødmalt hus i veg 226. I dag ligger det lite snø i fjellet, men de siste vintrene har skred og skredfare ført til flere og langvarige evakueringer for Oddvar og familien. Den lengste evakueringen skjedde ved juletider og varte i hele tre uker.

– Vi berger oss, men det er en veldig stressende situasjon, ikke minst for ungene. Det er ikke alltid de trives når de blir tatt bort fra vante omgivelser, forteller Oddvar Theodorsen til NRK.

– Hva sier familien din om det å bo i et skredfarlig område?

– De er bekymret hver gang de går ut døra. De titter opp mot fjellet, og ser om det ligger mye snø der. Hver gang det kommer ei dårlig værmelding, så spør barna om vi må evakuere, forteller Theodorsen.

Men det å sikre bebyggelsen mot nye snøskred kan bli vanskelig, viser en ny rapport fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Sammen med eksterne skredeksperter har NVE undersøkt faren for nye snøskred fra Sukkertoppen, og hvor store skredene kan bli.



Rapporten, som ble presentert på et godt besøkt folkemøte i Longyearbyen torsdag kveld, er foruroligende lesning for innbyggerne.

– Skredene fra Sukkertoppen vil kunne nå mye lenger enn det vi tidligere har trodd, erkjenner regionsjef i NVE Region Nord, Knut Aune Hoseth.

To mennesker omkom

19. desember 2015 skjedde det som ingen Longyearbyen var forberedt på.

Et voldsomt uvær forårsaket et gedigent snøskred som traff bebyggelsen. To mennesker mistet livet, en mann på 41 år og ei to år gammel jente. I tillegg ble elleve av de karakteristiske spisshusene knust til pinneved av de enorme snømassene.

Et drøyt år senere - den 17. februar 2017 - dundret nok et snøskred fra Sukkertoppen inn i bebyggelsen i Longyearbyen.

Skredet 17. februar 2017 ødela to av leilighetsbyggene i Longyearbyen. Foto: Truls Thorsen

– Vi var ikke forberedt på skredet i 2017. Jeg har aldri opplevd at skred har løsnet så høyt oppe i fjellsiden tidligere. Det var veldig skremmende og veldig voldsomt, minnes Oddvar Theodorsen.

I 2016 bevilget regjeringen 48 millioner kroner til skredsikring av spisshusene. Sikringsarbeidet startet i slutten av februar, og skal være fullført før jul. Blant annet skal det bygges en drøyt 200 meter lang snøskjerm på platået over spisshusene. Det skal også bygges skredvoller.

Men fortsatt er det ikke besluttet hva som skal skje med bebyggelsen rett under Sukkertoppen, hvor det idag bor rundt 200 mennesker fordelt på 140 leiligheter. Et mulig sikringsarbeid her har blitt karakterisert som vanskelig å gjennomføre, blant annet på grunn av grunnforholdene.

Knut Aune Hoset, regionsjef i NVE.

Nå konkluderer altså NVE med at framtidige snøskred fra Sukkertoppen kan bli langt større enn det man tidligere trodde. Skredene kan nå helt ned til Hilmar Rekstens vei, som går gjennom sentrum av Longyearbyen. I ekstreme tilfeller kan skredene gå langt over Hilmar Rekstens vei. Det er kun mulig å sikre noen få av husene, er NVEs slutning.

– De største skredene har for stor hastighet og for mye energi til at det er mulig å sikre all bebyggelse i Longyearbyen, sier Knut Aune Hoseth.

Forventer hyppigere evakueringer i tida som kommer

Nå må befolkningen belage seg på hyppigere evakueringer i tida som kommer, fortalte Sysselmann på Svalbard, Kjerstin Askholt, under folkemøtet torsdag kveld.

– Med denne rapporten er alvoret understreket enda mer, og vi senker terskelen for når vi må evakuere. Det blir mere ubehag, men det må vi utsette folk for, sier Askholt til NRK.

Lokalstyreleder Arild Olsen, som selv har følt de hyppige evakueringene på kroppen, har lenge ivret for at den skredutsatte bebyggelsen i Longyearbyen bør fraflyttes permanent. Lokalstyrets egne regnestykker viser at det i et 50-års-perspektiv vil være rundt 300 millioner kroner billigere å bygge nye hus et annet sted, enn å sette opp skredsikring og å fortsette de hyppige evakueringene.

Lokalstyreleder Arild Olsen håper Longyearbyen er sikret mot snøskred innen tre år. Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Når det viser seg at det ikke er mulig å sikre bebyggelsen her i byen, så må vi bygge nye boliger et helt annet sted, sier Olsen til NRK.

– Men hva vil det koste å bygge nye hus på et skredsikkert sted i Longyearbyen?

– Prislappen for riving av eksisterende bygningsmasse og bygging av nye hus vil bli formidabel, sier Olsen, som mener storsamfunnet må betale det hele.

– Du skal diskutere saken med justisminister Sylvi Listhaug (justisministeren er statsråden med ansvaret for Svalbardsaker, journ anm) når hun besøker Svalbard førstkommende mandag. Hva blir budskapet til henne da?

– Budskapet er enkelt: Stortinget må komme med bevilgninger, for dette kan ikke de vel 2200 innbyggerne i Longyearbyen løfte alene, sier Arild Olsen.

Regjeringen vil ikke love noe nå

Men ifølge statssekretær Knut Morten Johansen i Justisdepartementet vil ikke regjeringen komme med noen lovnader nå, men sier at den nye rapporten er et viktig grunnlag for det videre arbeidet med bolig- og sikringstiltak i Longyearbyen.

– Når det er fare for liv og helse, så har det alltid høy prioritering, men jeg kan ikke sitte her og forskuttere vedtak av den type beløp det her er snakk om. Nå må vi først komme oss til Longyearbyen og snakke med innbyggerne, lokalstyret og ikke minst Sysselmannen, sier Knut Morten Johansen.

Lokalstyreleder Arild Olsen har som mål at samtlige innbyggere i Longyearbyen bor i skredsikre hus innen tre år. Oddvar Theodorsen håper imidlertid at dette skjer mye tidligere. Han ble sjokkert over innholdet i NVEs rapport.

– Det er skremmende å få vite hva de har funnet ut. Er det så farlig som de sier, så må husene fraflyttes så fort som mulig. Jeg er rett og slett rystet, forteller Theodorsen.

– Hva tror du familien din vil si til innholdet i rapporten?

– Jeg tror det blir en tung periode i tiden som kommer, nå som terskelen for evakueringer har blitt enda lavere. Jeg må nok spørre arbeidsgiveren om de har en annen leilighet hvor vi kan bo, sier Oddvar Theodorsen.